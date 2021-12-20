أطباء: بعض أعراض "أوميكرون" تظهر ليلا فقط.. وتحذير أمريكي

وكالات / سما /

قال أطباء في جنوب إفريقيا؛ إن بعض أعراض متحوّر فيروس كورونا "أوميكرون" لا تظهر إلا خلال ساعات الليل فقط، بحسب صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

ونقلت الصحيفة، عن أطباء في جنوب أفريقيا قولهم؛ إن عددا من المصابين بالمتحور الجديد اشتكوا من أعراض مرضية عدة، ومن أبرزها التعرق الليلي الشديد، إلى جانب سيلان الأنف والصداع والتعب وآلام الجسم.

وأضافوا: "التعرق الليلي لدى المرضى يظهر بغض النظر عن درجة الحرارة في مكان نومهم، حتى وإن كان الجو باردا".

وقال أحد الأطباء؛ إن أعراض الإصابة بالسلالة الجديدة هي "حكة في الحلق وآلام خفيفة في العضلات وإرهاق شديد وسعال جاف وتعرق ليلي"، مضيفا أن هذا النوع من التعرق الليلي يجعل المريض مضطرا إلى النهوض وتغيير ملابسه.

تحذير أمريكي

وفي السياق، حذر العالم الأمريكي البارز أنتوني فاوتشي، مستشار البيت الأبيض للأزمة الصحية، الأحد، من أن المتحورة أوميكرون من فيروس كورونا "تنتشر" في كل أنحاء العالم، معبرا عن قلقه حيال عدد الأمريكيين الذين لم يتلقوا التطعيم حتى الآن.

وقال فاوتشي لشبكة "سي أن أن"؛ إن "هذا الفيروس غير عادي"، في إشارة إلى سرعة انتشار أوميكرون، مضيفا أن هذه المتحورة ستصبح مهيمنة و"سنواجه أسابيع أو أشهرا صعبة مع دخولنا في عمق فصل الشتاء".

وصرح لقناة "إيه بي سي"، أن المتحورة تنتشر "بسرعة حقا، حرفيا في كل أنحاء العالم، وبلا أدنى شك في بلدنا"، معربا عن قلقه من أن نحو 50 مليون أمريكي مؤهلين للتطعيم، لم يتلقوا اللقاح بعد.

وتابع: "عندما يكون لديك هذا المستوى من الهشاشة ويكون لديك فيروس مثل أوميكرون ينتشر في سرعة كبيرة، فمن المحتمل جدا أننا سنشهد في بعض أجزاء البلاد ضغطا كبيرا على النظام الاستشفائي وكذلك على العاملين الصحيين"، حاضا الأمريكيين على تلقي التطعيم والجرعات المعززة.

وقال فاوتشي لشبكة "إن بي سي"؛ إن الفيروس "ينتشر في كل أنحاء العالم، حقا".

تنتشر المتحورة أوميكرون من فيروس كورونا سريعا حول العالم، ما تسبب في فرض قيود في كثير من البلدان، على غرار هولندا التي فرضت إغلاقا.

وأعلن السناتوران الأمريكيان إليزابيث وارن وكوري بوكر، المرشحان السابقان للانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الديموقراطي لعام 2020، على تويتر الأحد أنهما مصابان بكوفيد وأن أعراضهما خفيفة، رغم تلقيهما التطعيم والجرعة المعززة، لكنهما لم يذكرا ما إذا كانا مصابين بالمتحورة أوميكرون.

أودت الجائحة بحياة أكثر من 5 ملايين شخص في كل أنحاء العالم، منذ أن أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض أواخر كانون الأول/ديسمبر 2019. والولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضررا جراء الفيروس مع تسجيلها أكثر من 800 ألف وفاة.

ومن المقرر أن يخاطب الرئيس جو بايدن الأمة الثلاثاء بشأن تطورات الجائحة، في وقت تقوم إدارته بحملة جادة دعما للتطعيم.