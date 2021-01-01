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صحيفة تكشف السبب الذي منع فصائل المقاومة من التوجه نحو التصعيد مع الاحتلال

الثلاثاء 14 ديسمبر 2021 09:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة تكشف السبب الذي منع فصائل المقاومة من التوجه نحو التصعيد مع الاحتلال



غزة/ سما /

قالت صحيفة "الشرق الأوسط" الدولية، اليوم الثلاثاء، إن فصائل المقاومة في قطاع غزة، كانت تنوي، التصعيد بشكل قوي خلال الأسبوع القادم.

وبحسب الصحيفة، فإن هذا التصعيد كان قادم لا محالة، لولا التدخلات المصرية الأخيرة، إضافة لوصول وفد هندسي إلى قطاع غزة.

ووفقاً للصحيفة، فإن الفصائل تنتظر بدء مرحلة أخرى من مراحل الإعمار، وتحقيق تقدم على الأرض فيما يخص تخفيف الحصار عن غزة.

وأضافت، أن الاحتلال قد يهاجم قطاع غزة، في ظل الاتهامات لحركة "حماس، بمحاولة تصعيد الأوضاع في الضفة الغربية خلال الفترة الأخيرة.

وشن جيش الاحتلال، حملة اعتقالات استهدفت «حماس» خلال الأسابيع القليلة الماضية، وقالت إن الحركة تسعى لإعادة بناء بنيتها التحتية في الضفة وتنفيذ عمليات.

وكانت المؤسسة الأمنية والعسكرية والسياسية الإسرائيلية، قد تدارست احتمال أن يمتد التصعيد من الضفة إلى غزة، وحتى لاحقاً إلى المدن المختلطة داخل الخط الأخضر، على غرار المواجهة الأخيرة في قطاع غزة.

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