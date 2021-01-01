جامعة القدس تنظم ورشة عمل متخصصة حول طرق فحص المنشأة الكهربائية

القدس المحتلة / سما /

نظمت جامعة القدس ورشة عمل متخصصة لطلبة كلية الدراسات الثنائية حول طرق فحص المنشأة الكهربائية ومطابقتها للشروط والمقاييس، وذلك في إطار التعاون ما بين الكلية ونقابة الكهربائيين الفلسطينيين (PETUJ) فرع القدس، وجمعية مهندسين الكهرباء والالكترونيات( IEEE ) فرع جامعة القدس.

وتحدث المهندس أسامة عواد المحاضر في هذه الورشة حول طرق فحص المنشأة الكهربائية قبل تزويدها بالتيار الكهربائي ومطابقتها للشروط والمقاييس والمعايير، مشيراً إلى أن ذلك يتم عن طريق فحص التمديدات وأجهزة الحماية ونظام التأريض والاستمرارية والعازلية والجهد المنخفض.

وقال أ. عواد أنه سيتم زيارة مواقع ميدانية بالتعاون مع شركات الكهرباء لإجراء الفحص على الشقق السكنية والتجارية من أجل اكتساب الخبرة في كيفية طرق الفحص واستلام المنشأة بالشكل الصحيح وذلك من أجل المحافظة على الأرواح والممتلكات.

وتخلل ورشة العمل التي نسقت لها المهندسة دانية سلامة مسابقة للطلبة المشاركين، فيما تم توزيع الجوائز على الفائزين، وعبر الطلبة عن مدى استفادتهم من اللقاء الذي زودهم بمعلومات متنوعة حول المنشأة الكهربائية وربطهم بسوق العمل.

يذكر أن نظام الدراسات الثنائية هو الأول من نوعه في فلسطين والشرق الأوسط، ويهدف إلى تطوير الدراسة الجامعية عن طريق دمج التعليم النظري مع العملي، وتطمح جامعة القدس في البرنامج إلى تقليل نسب البطالة بين الشباب ومساعدتهم في الاندماج في سوق العمل، وأهم ما يميز البرنامج أنه مبني على النموذج الألماني بأربعة تخصصات مختلفة وهي: الهندسة الكهربائية والهندسة الصناعية وإدارة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات.