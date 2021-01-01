  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

جامعة القدس تنظم ورشة عمل متخصصة حول طرق فحص المنشأة الكهربائية

الإثنين 13 ديسمبر 2021 08:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
جامعة القدس تنظم ورشة عمل متخصصة حول طرق فحص المنشأة الكهربائية



القدس المحتلة / سما /

 نظمت جامعة القدس ورشة عمل متخصصة لطلبة كلية الدراسات الثنائية حول طرق فحص المنشأة الكهربائية ومطابقتها للشروط والمقاييس، وذلك في إطار التعاون ما بين الكلية ونقابة الكهربائيين الفلسطينيين (PETUJ)  فرع القدس، وجمعية مهندسين الكهرباء والالكترونيات( IEEE ) فرع جامعة القدس.

وتحدث المهندس أسامة عواد المحاضر في هذه الورشة حول طرق فحص المنشأة الكهربائية قبل تزويدها بالتيار الكهربائي ومطابقتها للشروط والمقاييس والمعايير، مشيراً إلى أن ذلك يتم عن طريق فحص التمديدات وأجهزة الحماية ونظام التأريض والاستمرارية والعازلية والجهد المنخفض.

وقال أ. عواد أنه سيتم زيارة مواقع ميدانية بالتعاون مع شركات الكهرباء لإجراء الفحص على الشقق السكنية والتجارية من أجل اكتساب الخبرة في كيفية طرق الفحص واستلام المنشأة بالشكل الصحيح وذلك من أجل المحافظة على الأرواح والممتلكات.

وتخلل ورشة العمل التي نسقت لها المهندسة دانية سلامة مسابقة للطلبة المشاركين، فيما تم توزيع الجوائز على الفائزين، وعبر الطلبة عن مدى استفادتهم من اللقاء الذي زودهم بمعلومات متنوعة حول المنشأة الكهربائية وربطهم بسوق العمل.

يذكر أن نظام الدراسات الثنائية هو الأول من نوعه في فلسطين والشرق الأوسط، ويهدف إلى تطوير الدراسة الجامعية عن طريق دمج التعليم النظري مع العملي، وتطمح جامعة القدس في البرنامج إلى تقليل نسب البطالة بين الشباب ومساعدتهم في الاندماج في سوق العمل، وأهم ما يميز البرنامج أنه مبني على النموذج الألماني بأربعة تخصصات مختلفة وهي: الهندسة الكهربائية والهندسة الصناعية وإدارة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات.

#جامعة القدس #ورشة عمل

الأكثر قراءة اليوم

قيادي بحماس: مناورات كبرى للمقاومة بغزة خلال أيام لهذا السبب ..

حماس تتهم الأمن الوطني بتعمد قتل المشاركين في البرج الشمالي وتحمل السلطة المسؤولية

أحداث مؤسفة واشتباكات مسلحة خلال تشييع جثمان الشهيد كيال وسط مدينة نابلس

سيقدم معلومات سرية .. بينيت للإماراتيين : نحن جيران وأبناء عم

اصابة رجل أمن وإغلاق طرقات واشتباكات مع قوى الامن في بيت لحم

أسعار صرف العملات

صور : بينت يلتقي ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد في الإمارات

الأخبار الرئيسية

تفاصيل اجتماع الرئيس عباس مع مساعدة وزير الخارجية الأميركية للشؤون السياسية

حزب الله

صحيفة عبرية: رواية متصدعة و”نووي لا يردع حزب الله”.. أكذوبتان صدقتهما إسرائيل

d9f9b837-1a4c-4b40-93d7-773d08e36bca

تشمل 6 مشاريع.. مصر تعلن عن بدء المرحلة الثانية لإعادة إعمار غزة

20211213054015

"واشنطن بوست": إسرائيل هاجمت منشآت أسلحة كيماوية في سورية

مشعل يكشف عن تحديات تواجه حماس.. الانقسام لم يكن خيارنا.. ومستعدون لخوض الانتخابات

الاتصالات الفلسطينية