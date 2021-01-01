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تعرف على أسباب عدم اهتمام زوجتك بالعلاقة الزوجية

الإثنين 13 ديسمبر 2021 01:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعرف على أسباب عدم اهتمام زوجتك بالعلاقة الزوجية



وكالات / سما /

الجنس يحافظ على الحياة الزوجية الصحية. عندما يبدأ الجزء الباهت من الزواج بالظهور، فإن اللحظات الصغيرة من المتعة والرضا الجنسي هي ما يحافظ على استمرار الشريكين.

ولكن ماذا يحدث عندما لا تظهر على زوجتك علامات الاهتمام بالجنس؟ إنه ليس أمراً محبطًا فحسب ، بل إنه مقلق للغاية أيضًا. دعونا نفكّر ما هي الأسباب التي تدفع زوجتك الى عدم ابداء اهتمام بممارسة الجنس معك لبعض الوقت.

 أسباب لعدم اهتمام زوجتك بالجنس 

1. الاستياء

قد تكون زوجتك غير راضية حقًا عن الزواج. لابد أن شيئًا ما يزعجها ، وهذا يجعلها تبتعد عنك في السرير. وعند مواجهتها ، قد تشير إلى عادات معينة أو قضايا أكبر. قد لا تشعر أيضًا بالاتصال العاطفي بعد الآن.

2. قلة المداعبة

تحب النساء المداعبة ، وإذا كنت تتجنب ذلك وتذهب مباشرة إلى الجماع ، فأنت تتركها منتشية وجافة. لا تسيء فهم حقيقة أن زوجتك لا تريد الجماع ، فهي تريدك فقط أن تلمسها أكثر.

3. مرهق ومتعب

قد لا تكون زوجتك في حالة مزاجية لممارسة الجنس ربما لأنها متعبة من جميع الأعمال المكتبية والمنزلية. ومن ثم ، فمن الطبيعي أن ترغب في الراحة ليلاً بدلاً من ممارسة الجنس.

4. الجنس المؤلم

قد يكون الجنس مؤلمًا لزوجتك. قد تشعر بعدم الارتياح أثناء الجماع. يمكنك التواصل معها والاستفسار عما إذا كان الحصول على المزيد من مواد الترطيب أو زيارة طبيب أمراض النساء كافياً. في كلتا الحالتين ، إنها مسألة مثيرة للقلق.

5. روتين كئيب

سبب آخر محتمل لعدم اهتمام زوجتك بالجنس بعد الآن ، ربما لأنها تشعر بالملل من الجنس. بصراحة ، قد لا ترغب في الانخراط في نفس الجنس التقليدي بعد الآن. ومن ثم ، فإن تجربة بعض المواقف أو التخيلات الجنسية الجديدة يمكن أن تساعد.

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