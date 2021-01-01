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حماس تعلن تنفيذ عدة أعمال تطوعية في ذكرى انطلاقتها

السبت 11 ديسمبر 2021 10:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تعلن تنفيذ عدة أعمال تطوعية في ذكرى انطلاقتها



غزة / سما /

قال خالد أبو عسكر القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس إن الحركة قررت تزويج 100 عريس تجاوزت أعمارهم 30 عاماً بدفعة مالية 4000 دولار، ومنح 100 دولار للعائلات التي تأخر صرف مستحقاتها من الشؤون بفعل سياسيات السلطة المالية.

وأضاف أبو عسكر في تصريح صحفي مع انطلاق حملة العمل التطوعي بغزة في ذكرى انطلاقة الحركة: "بدأت الحركة حملة لتغطية البيوت المستورة بالنايلون لحين أعمارها أو ترميمها، شرعت في دعم البلديات من خلال طلاء الأرصفة وتنظيف الشوارع الرئيسية والطرقات في الأحياء".

وأشار إلى أنها بدأت بمساندة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بتنظيف المقابر وتشجير الشوارع والمفترقات، موضحً أنهم أطلقوا حملة لزيارة 15 ألف بيت شهيد على مستوى قطاع غزة ارتقوا على خلال معارك الدفاع عن الوطن.

ولفت القيادي بحركة المقاومة الإسلامية  حماس إلى أن  الحركة ستزور المرضى والجرحى في محافظات القطاع، وسيتم إطلاق حملة لتشجير المفترقات والمنتزهات "من أجل غزة أفضل وأجمل".
 

#حماس #انطلاقة

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