تعرف على موعد مباراة الجزائر والمغرب والقنوات الناقلة

الدوحة/سما/

احتضن استاد الثمامة قمة مباريات الدور ربع النهائي، لبطولة كأس العرب 2021، التي تجمع بين منتخبي المغرب والجزائر.

وانطلق منتخب المغرب نحو دور الثمانية بعد تصدره لجدول ترتيب المجموعة الثالثة، بينما حل نظيره الجزائري وصيفا في المجموعة الرابعة بعد مصر.



وتقام البطولة العربية تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وتستمر حتى يوم 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل في قطر.

موعد مباراة الجزائر والمغرب في كأس العرب 2021

تقام مباراة الجزائر أمام المغرب، مساء السبت 11 ديسمبر 2021 على أرضية ملعب الثمامة، في العاصمة القطرية الدوحة.

وتنطلق المباراة في العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11 مساء بتوقيت أبوظبي. و في تمام الثامنة مساءً بتوقيت المغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر والمغرب في كأس العرب 2021

تبث منافسات كأس العرب 2021 بشكل مجاني عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، وشبكة قنوات "الكأس"، وذلك على الهواء مباشرة.

ومن المُقرر أن يتم نقل مباراة الجزائر والمغرب عبر قناة "بي إن سبورتس 1"، وسيقوم بالتعليق عليها، التونسي رؤوف خليف.

تردد قنوات بي إن سبورت الناقلة لكأس العرب 2021

يمكنك مشاهدة قنوات بي إن سبورتس على القمرين نايل سات وسهيل سات على الترددات التالية:

تردد قناة beIN SPORTS HD 1 على نايل سات

التردد: 11013

معامل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3



تردد قناة beIN SPORTS HD 1 على سهيل سات

التردد: 11547

معامل الاستقطاب: عامودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/2



تردد قناة beIN SPORTS HD 2 على نايل سات

التردد: 11054

معامل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3



تردد قناة beIN SPORTS HD 2 على سهيل سات

التردد: 11585

معامل الاستقطاب: عامودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/2

تردد قناة الكأس الناقلة لكأس العرب 2021



يمكنك مشاهدة قنوات الكأس على جميع الأقمار الصناعية العربية على الترددات التالية.

تردد قنوات الكأس المفتوحة على عرب سات

التردد: 12245

معامل الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3



تردد قنوات الكأس المفتوحة على سهيل سات

التردد: 10770

معامل الاستقطاب: أفقي / عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3



تردد قنوات الكأس المفتوحة على نايل سات

التردد: 11919

معامل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3



كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الجزائر والمغرب في كأس العرب 2021؟

ستجد البث المباشر لمباراة الجزائر والمغرب على الحساب الرسمي لقنوات "بي إن سبورتس" عبر الإنترنت، والذي تذاع عليه القنوات المفتوحة الناقلة لكأس العرب 2021 منذ بدايتها.

كذلك يمكنك مشاهدة البث المباشر للمباراة على الموقع الرسمي لقنوات الكأس.