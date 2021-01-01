تعرف على موعد مباراة الجزائر والمغرب والقنوات الناقلة

احتضن استاد الثمامة قمة مباريات الدور ربع النهائي، لبطولة كأس العرب 2021، التي تجمع بين منتخبي المغرب والجزائر.
وانطلق منتخب المغرب نحو دور الثمانية بعد تصدره لجدول ترتيب المجموعة الثالثة، بينما حل نظيره الجزائري وصيفا في المجموعة الرابعة بعد مصر.
وتقام البطولة العربية تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وتستمر حتى يوم 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل في قطر.
موعد مباراة الجزائر والمغرب في كأس العرب 2021
تقام مباراة الجزائر أمام المغرب، مساء السبت 11 ديسمبر 2021 على أرضية ملعب الثمامة، في العاصمة القطرية الدوحة.
وتنطلق المباراة في العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11 مساء بتوقيت أبوظبي. و في تمام الثامنة مساءً بتوقيت المغرب والجزائر.
القنوات الناقلة لمباراة الجزائر والمغرب في كأس العرب 2021
تبث منافسات كأس العرب 2021 بشكل مجاني عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، وشبكة قنوات "الكأس"، وذلك على الهواء مباشرة.
ومن المُقرر أن يتم نقل مباراة الجزائر والمغرب عبر قناة "بي إن سبورتس 1"، وسيقوم بالتعليق عليها، التونسي رؤوف خليف.
تردد قنوات بي إن سبورت الناقلة لكأس العرب 2021
يمكنك مشاهدة قنوات بي إن سبورتس على القمرين نايل سات وسهيل سات على الترددات التالية:
تردد قناة beIN SPORTS HD 1 على نايل سات
التردد: 11013
معامل الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 2/3
تردد قناة beIN SPORTS HD 1 على سهيل سات
التردد: 11547
معامل الاستقطاب: عامودي
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 3/2
تردد قناة beIN SPORTS HD 2 على نايل سات
التردد: 11054
معامل الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 4/3
تردد قناة beIN SPORTS HD 2 على سهيل سات
التردد: 11585
معامل الاستقطاب: عامودي
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 3/2
تردد قناة الكأس الناقلة لكأس العرب 2021
يمكنك مشاهدة قنوات الكأس على جميع الأقمار الصناعية العربية على الترددات التالية.
تردد قنوات الكأس المفتوحة على عرب سات
التردد: 12245
معامل الاستقطاب: عمودي
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 4/3
تردد قنوات الكأس المفتوحة على سهيل سات
التردد: 10770
معامل الاستقطاب: أفقي / عمودي
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 4/3
تردد قنوات الكأس المفتوحة على نايل سات
التردد: 11919
معامل الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 2/3
كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الجزائر والمغرب في كأس العرب 2021؟
ستجد البث المباشر لمباراة الجزائر والمغرب على الحساب الرسمي لقنوات "بي إن سبورتس" عبر الإنترنت، والذي تذاع عليه القنوات المفتوحة الناقلة لكأس العرب 2021 منذ بدايتها.
كذلك يمكنك مشاهدة البث المباشر للمباراة على الموقع الرسمي لقنوات الكأس.