بلدية بيت لحم تدشن أعمال تأهيل شارع بيت ساحور

بيت لحم / سما /

دشنت بلدية بيت لحم أعمال تأهيل شارع بيت ساحور بحضور المحافظ اللواء كامل حميد ورئيس البلدية المحامي أنطون سلمان والقنصل الاسباني العام في القدس ألفونسو ماتيو، وبمشاركة رئيسة التعاون الإسباني إيفا ليوناردو ومدير مشاريع التعاون الإسباني خاسوس دومينيش.

وبدأت مراسم التدشين باجتماع أُقيم في دار بلدية بيت لحم وعبر تقنية الزووم مع الشركاء في بلدية برشلونا، حيث رحب المحامي أنطون سلمان بالقنصل الاسباني العام الجديد وتمنى له التوفيق في تولي مهامه، وقدم الشكر والتقدير العميقين للقنصلية الاسبانية وللوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي ولبلدية برشلونا على دعمهم، مؤكداً بأن الهدف من المشروع هو تحسين البنية التحتية لمدخل المدينة الذي يربط بين مدينتي بيت لحم وبيت ساحور، وتحدث عن الأعمال التي شملها المشروع وهي عمل وصلات منزلية لخط الصرف الصحي الذي يخدم المواطنين وشبكة إنارة جديدة وتنظيم حركة السير وإيجاد أرصفة للمشاة ومواقف أيضاً. وتمنى للجميع أعياد ميلادية مجيدة.

من جانبه، أكد القنصل الإسباني ماتيو على متانة العلاقة بين مدينة برشلونة والشعب الفلسطيني والدعم الثابت والمستمر لبلدية بيت لحم، وأشار أن دعم هذا الشارع كان من أهم أولوياته. وأعرب عن فخره بالعمل مع بلدية بيت لحم وشكر الجميع على التجارب الرائعة التي تم تشاركها بين الطرفين. معرباً عن أهمية مواصلة العمل مع بلدية بيت لحم وأكد استمرار التعاون معها.

وتم عرض رسالة من نائب رئيس بلدية برشلونة لاورا بيريز كستانيو عبر الزووم شكرت فيها رئيس بلدية بيت لحم والقنصل الاسباني في القدس والفريق الفني لبلدية بيت لحم وبرشلونة على الرغم من الصعوبات التي واجهتنا خلال جائحة كورونا، وقالت “إن تصميم شارع بيت ساحور هو مثال جيد للمنظور الحضري الجديد الذي نحتاجه”، داعية إلى تقليل التلوث والنقل الخاص وزيادة المساحات المخصصة للمشي والمواصلات العامة، مؤكدة أن مثل هذه المشاريع تعمل على تحسين وضع الهيئات المحلية. فيما شرح المهندس زياد السايح مدير دائرة التخطيط والمشاريع أهمية هذا المشروع، ومراحل تطوره وتنفيذه.

كما وتم الإطلاع على فيديو للشارع بعد اكتمال المشروع. وانطلق الحضور إلى الشارع حيث تم إزلة الستار عن لوحة المشروع والاطلاع على اعماله.