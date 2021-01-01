تقرير يكشف ترتيب الأندية الأكثر دخلا في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا

وكالات/سما/

كشف تقرير صحفي فرنسي، ترتيب الأندية الأكثر دخلا في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم (2021-2022)، والذي تشارف مباريات دور المجموعات فيه على الانتهاء.

ونشر موقع "sportune" الفرنسي، المختص بالشؤون الاقتصادية في عالم الرياضة جدول ترتيب الأندية الأكثر دخلا في دوري الأبطال هذا الموسم، وتصدر نادي بايرن ميونخ الألماني قائمة الأندية الأكثر ربحا خلال الموسم الحالي لدوري الأبطال، حتى الآن، بمبلغ يفوق 64 مليون يورو، وذلك بعد أن حقق الفوز في جميع الجولات الخمس الماضية من دور المجموعات للبطولة.

واحتل نادي ريال مدريد المرتبة الثانية برصيد 63.224 مليون يورو، ويليه حامل لقب بطل النسخة الماضية "للتشامبيونز ليغ" نادي تشيلسي الإنجليزي برصيد (59.813) مليون يورو.

بينما اكتفى نادي باريسي سان جيرمان بالمركز السابع في جدول الترتيب، حيث بلغت عائدات المشاركة في نسخة هذا الموسم من دوري الأبطال، مبلغا قدره (52.662) مليون يورو.

وفي ما يلي عائدات الأندية الأوروبية الـ10 الأولى في دوري الأبطال للموسم (2021-2022) حتى الآن:

1- بايرن ميونيخ (ألمانيا): 000 887 64 يورو

2- ريال مدريد (إسبانيا): 000 224 63 يورو

3- تشيلسي (إنجلترا): 000 813 59 يورو

4- يوفنتوس (إيطاليا): 000 539 57 يورو

5- برشلونة (إسبانيا): 000 280 56 يورو

6- مانشستر سيتي (إنجلترا): 000 256 55 يورو

7- باريس سان جيرمان (فرنسا): 000 662 52 يورو

8- ليفربول (إنجلترا): 000 380 52 يورو

9- مانشستر يونايتد (إنجلترا): 000 258 52 يورو

10- أتلتيكو مدريد (إسبانيا): 000 206 51 يورو.



معايير توزيع الجوائز المالية في دوري الأبطال

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الـ"يويفا" أن قيمة جوائز ومكافآت بطولة دوري أبطال أوروبا، للموسم الجديد موسم (2021-2022) تبلغ 2.032 مليار يورو.

وتشكل المكافآت المالية التي تحصل عليها الأندية التي تشارك في دوري أبطال أوروبا، أهمية كبيرة للحالة الاقتصادية لكل فريق، فبمجرد وصول أي فريق لدور المجموعات، يضمن الحصول على جوائز كبيرة، كما يتوقف حجم هذه الجوائز على عدد المباريات التي يفوز فيها كل فريق أيضا، وإلى أي مرحلة يصل في المسابقة.

وسيحصل أي فريق مشارك في دور المجموعات على 15.64 مليون يورو، أي أكثر بـ930 ألف يورو من الموسم الماضي، إضافة إلى 2.8 مليون يورو (أكثر بـ100 ألف يورو من الموسم الماضي)، مقابل كل فوز يحققه، و930 ألف يورو لكل تعادل (بزيادة 30 ألف يورو مقارنة مع الموسم المنصرم).

ويتم تقسيم أموال جائزة دوري أبطال أوروبا لهذا العام على النحو التالي:



15.64 مليون يورو للتأهل لدور المجموعات

2.8 مليون يورو لكل فوز في دور المجموعات،

و930 ألف يورو لكل تعادل في دور المجموعات

9.6 مليون يورو للتأهل لدور الـ16 للبطولة

10.6 مليون يورو للتأهل للدور ربع النهائي

12.5 مليون يورو للتأهل للدور نصف النهائي

15.5 مليون يورو للتأهل إلى النهائي

20 مليون يورو للفوز في النهائي

وسيحصل الفائز بالبطولة، إضافة إلى الجوائز المالية المحتملة المرتبطة مباشرة بأداء دوري أبطال أوروبا، أيضا على 3.5 مليون يورو (3.9 مليون دولار) للتأهل لكأس السوبر الأوروبي، ومليون يورو أخرى (1.3 دولار) إذا فاز بلقب كرة القدم الأوروبية. والتي ستقام في هلسنكي في أغسطس 2022.

أموال إضافية لدوري أبطال أوروبا

الجوائز المالية ليست المصدر الوحيد لإيرادات دوري أبطال أوروبا لـ32 ناديا، والذين سيحصلون أيضا على دخل من البث التلفزيوني والمدفوعات بناء على ترتيبهم في اللعبة الأوروبية.



المدفوعات على أساس المعامل في دوري أبطال أوروبا

وفقا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، سيتم توزيع 600.6 مليون يورو (675.86 مليون دولار) فيما يسميه "المبالغ على أساس المعامل" بين أندية دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

كجزء من نظام الدفع هذا، يتم تصنيف الأندية حسب نقاط معامل التي جمعتها لأدائها في أوروبا على مدار السنوات العشر الماضية، مع 1.137 مليون يورو للنادي بأقل عدد من النقاط. ثم يتم إضافة 1.137 مليون يورو أخرى إلى هذا المبلغ لكل رتبة، وصولاً إلى رسم أعلى يبلغ 36.38 مليون يورو.

يتصدر ريال مدريد حاليا جدول معاملات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، متقدما على بايرن ميونيخ، برشلونة، حامل اللقب الحالي، تشيلسي، وأتلتيكو مدريد في المركز الخامس.

دوري أبطال أوروبا: عائدات التلفزيون

يقول الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إنه سيتم تقاسم 300.3 مليون يورو (337.93 مليون دولار) من أموال التلفزيون بين أندية دوري أبطال أوروبا في (2021-2022) مع إعطاء كل دولة مبلغا معينا لتوزيعه على ممثليها، اعتمادا على قيمة تلك الدولة.

مقدار هذا الرقم الذي تحصل عليه الأندية في كل سوق لا يعتمد فقط على مدى تقدم كل فريق في دوري أبطال أوروبا، ولكن أيضا حيث أنهوا في الدوري المحلي في الموسم السابق.



يتأثر أيضا بعدد الأندية التي تمتلكها البلاد في دوري أبطال أوروبا: على سبيل المثال، يعتقد أن وصيف باريس سان جيرمان حصل على أرباح إذاعية أكبر من الفائز في بايرن ميونيخ في الموسم (2019-2020)، ويعود ذلك جزئيا إلى أنه كان عليه فقط تقاسم أموال التلفزيون الفرنسي مع فريقين آخرين، بدلا من ثلاثة.

الخصومات المالية لدوري الأبطال

بسبب الأثر المالي لوباء فيروس كورونا المستجد، سيخصم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بعضا من إجمالي 2.732 مليار يورو (3.07 مليار دولار) يخطط لتوزيعه بين أندية دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي والدوري الأوروبي في موسم 2021/22.

وينبع هذا من حملة (2019-2020) عندما كانت إيرادات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم من مسابقات الأندية الأوروبية أقل بمقدار 416.5 مليون يورو عما كان متوقعا بسبب جائحة فيروس كورونا. يرتبط مبلغ المال الذي يوافق الجسم على تقاسمه في كل موسم بشكل مباشر بالدخل الذي يتوقع أن يجلبه من بطولاته، ولكن بدلاً من دفع مبلغ أقل في ذلك العام، اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تعويض جزء من عجزه في الإيرادات خلال الأربعة أعوام القادمة مواسم حتى (2023-2024).

ويقول الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إنه يقتطع إجمالي 83.3 مليون يورو من الأموال التي يوزعها عبر بطولات أندية الرجال الثلاثة، "بمبالغ متناسبة لكل منافسة وبما يتناسب مع دخل كل ناد فردي".

المصدر: وكالات