خلاف بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي في أول ظهور إعلامي لهما سويا ( فيديو)

القاهرة/سما/

واجه الفنان المصري، أحمد العوضي، وزوجته الفنانة، ياسمين عبد العزيز، سؤالا محرجا، مساء اليوم ‏الخميس، في أول لقاء إعلامي يجمع بينهما.‏



وعندما سألت الإعلامية المصرية، منى الشاذلي، في برنامجها "معكم"، المذاع على فضائية "سي بي سي" المصرية، الزوجان بشأن من الذي يفرض كلامه على الآخر داخل المنزل، سارع العوضي بالإجابة أنه "هو بالتأكيد"، وهو ما أثار دهشة زوجته.



ونظر العوضي إلى ياسمين عبد العزيز وأكد لها مجددا أن كلمته هي التي يتم العمل بها، وهنا حاولت منى الشاذلي أن توضح له أن كلامه وكلام زوجته يسيران على التوازي، لكنه عاد وشدد أن كلمته هي التي يتم تنفيذها.



وقبل الإجابة عن هذا السؤال، حاول أحمد العوضي أن يرضي زوجته ياسمين عبد العزيز، بالتصريح للبرنامج أنها أصبحت "أهدأ" معه بعد أزمة مرضها.

جاء هذا في الجزء الثاني من مقابلة ياسمين عبد العزيز مع برنامج "معكم"، والتي تحدثت في الجزء الأول الذي أذيع، أمس الأربعاء، عن تفاصيل أزمة مرضها الشهيرة، وكيف أنها أنقذت من الموت في يوم وقفة عرفة.



وفي حلقة اليوم الخميس، كشفت ياسمين عبد العزيز أن زوجها أحمد العوضي بكى في إحدى المرات تأثرا بتدهور حالتها الصحية خلال فترة علاجها، وقام بلصق جبينه بجبينها، وطلب منها أن تعده أنها ستكمل حياتها معه.



وتابعت عبد العزيز أنها في المقابل ردت على طلب زوجها بالموافقة بهز رأسها، لعدم قدرتها على الكلام وقتها، مشيرة إلى أن الواقعة كانت كانت أشبه بالأفلام السينمائية.

وفي نفس الحلقة، مازحت ياسمين عبد العزيز زوجها قائلة إنه ظل يناديها بـ"وحش الكون" من مسلسلهما "اللي مالوش كبير" الذي عرض في شهر رمضان 2021، حتى "كاد الوحش أن يغادر الكون فعليا"، بحسب قولها.