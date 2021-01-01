شاهد ..شركة بوست بال تفتتح كوفي اللد

غزة/سما/

افتتحت مساء أمس شركة بوست بال للخدمات الاعلامية كوفي اللد وذلك بحضور ومشاركة العديد من الشخصيات الاعلامية وممثلي مؤسسات المجتمع المدني ومجموعة الاتصالات والمثقفين والكتاب اضافة الى عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

بدأ الافتتاح بترحيب من أحمد اللداوي رئيس مجلس إدارة شركة بوست بال بالضيوف معبرا عن سعادته باستقبال فئات المجتمع المختلفة للاستفادة من خدمات الكوفي الذي يتوفر فيه خدمات الانترنت وشاشات العرض ويقدم المشروبات بأنواعهاوالساندويشات الباردة واستعداد الكوفي لتوصيل طلبات قائمة الساندويشات من خلال خدمة "ديليفري"،اضافة لاستعداد ادارة المكان لتنظيم اللقاءات و ورشات العمل والدورات التدريبة ،واشار الى ان ادارة المكان تسعد باستقبال اي ملاحظات من شانها تطوير كل ما يتعلق بتقديم افضل خدمة .

وفي سياق متصل أعرب خليل ابو شمالة مستشار شركة بوست بال عن امله ان تشكل منظومة خدمات الشركة عوامل مساعدة لإنجاز عمل المؤسسات وانشطتها مشيرا الى ان الشركة بالإضافة الى وجود كوفي، فإن لديها قاعات مجهزة بتقنيات حديثة من ضمنها شاشات عرض ذكية كما ان لديها قاعة مؤتمرات تتسع لعدد 60 شخص مجهزة بكافة التقنيات الحديثة.

وقد عبر الحضور عن سعادتهم بالمكان وأبدواارتياحهم لفكرة الكوفي وتوجيه خدماته للجمهور متمنين التوفيق والنجاح لإدارة الشركة.