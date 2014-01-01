الالتهابات والفيروسات التى تسبب تورم الغدد الليمفاوية؟ تفاصيل

وكالات / سما /

تعتبر العقد الليمفاوية جزءًا مهمًا من جهاز المناعة في الجسم وتساعد في مكافحة العدوى، حيث يشار إلى الغدد الليمفاوية المتضخمة عادة بسبب العدوى باسم التهاب العقد اللمفية، وحسب ما ذكره موقع medicinenet فأن الغدد الليمفاوية هي هياكل صغيرة ولينة ومستديرة أو بيضاوية توجد في جميع أنحاء الجسم ومتصلة ببعضها البعض في سلسلة.

اللمف هو سائل مائي يدور داخل الأوعية الليمفاوية، تم العثور على العقد الليمفاوية بالقرب من هذه الأوعية.

تحتوي الغدد الليمفاوية داخل الكبسولة على أنواع معينة من الخلايا المناعية هذه الخلايا هي في الأساس خلايا ليمفاوية ، تنتج البروتينات التي تلتقط وتحارب الفيروسات والميكروبات الأخرى ، والضامة ، التي تدمر وتزيل المواد الملتقطة.

تصبح الغدد الليمفاوية منتفخة عندما تكون نشطة بسبب عدوى بكتيرية أو فيروسية أو فطرية أو التهاب أو سرطان.

1- عدوى فيروسية

تعد الالتهابات الفيروسية من أكثر الأسباب شيوعًا لتضخم الغدد الليمفاوية، السبب الأكثر شيوعًا هو التهابات الجهاز التنفسي العلوي الفيروسية مثل نزلات البرد .

وتشمل الفيروسات التي يمكن أن تسبب تورم الغدد الليمفاوية ما يلي:-

- عدد كريات الدم البيضاء المعدية .

- جدري الماء.

- مرض الحصبة.

- فيروس العوز المناعي البشري.

- الهربس.

- فيروسات الزكام.

هناك العديد من الأسباب المختلفة لتضخم الغدد الليمفاوية أو العقد ، على سبيل المثال:-

- بكتيريا.

- العقدية.

- المكورات العنقودية.

- مرض خدش القطة.

- مرض الدرن.

- مرض الزهري.

- الكلاميديا.

- أمراض أخرى تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي.

- طفيليات.

- داء المقوسات

- داء الليشمانيات.

- فطري.

- داء الكروانيديا.

أسباب أخرى لتضخم الغدد الليمفاوية

هناك العديد من الأسباب الأخرى الأقل شيوعًا لتورم العقد ، مثل أمراض تخزين الدهون الوراثية ، والساركويد ، والعديد من الحالات الأخرى.

لا يعد تورم العقدة الليمفاوية دائمًا علامة على وجود مرض كامن في بعض الأحيان ، يمكن أن تكون الغدد الليمفاوية المنتفخة طبيعية. على سبيل المثال ، العقد الليمفاوية الصغيرة (أقل من 1 سم) ، المسطحة تحت الفك (العقد الليمفاوية تحت الفك السفلي) في الأطفال الأصحاء والشباب أو الصغار (حتى 2 سم) ، العقد الليمفاوية الأربية (العقد الليمفاوية الإربية) قد تكون عادي.

في كثير من الحالات ، قد لا يتم تحديد السبب النهائي لتضخم الغدد الليمفاوية حتى بعد إجراء الفحص والاختبار.