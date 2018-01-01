من هو خالد العتيبي الذي اعتقلته فرنسا للاشتباه به في قتل جمال خاشقجي؟

وكالات

أفادت وسائل إعلام في فرنسا بأن السلطات الفرنسية ألقت القبض على خالد العتيبي أحد المشتبه بهم، بقضية اغتيال الكاتب السعودي البارز جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده بإسطنبول عام 2018.

والمشتبه به السعودي الذي تم توقيفه خالد العتيبي مطلوب من قبل (الإنتربول) بعد مذكرة توقيف بتهمة اغتيال صادرة عن تركيا.

وكان خالد العتيبي ـ وفق وسائل الإعلام الفرنسية ـ يستعد للمغادرة من مطار “شارل ديغول” في باريس إلى العاصمة السعودية الرياض.

من جانبها قالت إذاعة “آر.تي.إل” الفرنسية، إن مصدرا في الشرطة الفرنسية أكد نبأ الاعتقال بشأن العتيبي.

مشيرا إلى أن “المعتقل كان على قائمة فرنسية بالمطلوبين وفرنسا تحركت بناء على مذكرة اعتقال أصدرتها تركيا في 2019”.

من هو خالد العتيبي؟

خالد العتيبي ( 33 عاما)، هو عضو سابق في الحرس الملكي السعودي، وأحد القتلة المتهمين باغتيال خاشقجي.

وذكرت شبكة “أر تي أل” الإذاعية الفرنسية، أنه تم وضع العتيبي رهن الاعتقال القضائي من قبل شرطة الجو والحدود، التي تسعى لتأكيد هويته بشكل نهائي.

علما أنه كان يحمل جواز سفره الحقيقي، ويحاول السفر باسمه الفعلي.

وكان خالد العتيبي متواجدا في القنصلية السعودية بإسطنبول حيث قتل خاشقجي.

وهو واحد من 20 سعوديا مطلوبين للإنتربول في قضية اغتيال الصحفي السعودي.

وعن إمكانية تسليمه، نقلت الشبكة عن مصدر قضائي قوله إن “العتيبي يخضع لإجراءات تسليمه لتركيا. وسيمثل أمام مكتب المدعي العام بباريس صباح الأربعاء، والذي سيبلغه بأمر التوقيف”.

وفي حال طعن العتيبي بمذكرة التوقيف، “يعود للقاضي ما إذا كان سيتم احتجازه في انتظار تسليمه”.

اغتيال جمال خاشقجي

ويشار إلى أن الصحفي والكاتب السعودي جمال خاشقجي، تعرض للاغتيال وتقطيع جثته بعد خنقه على يد فرقة اغتيال في القنصلية السعودية في إسطنبول في أكتوبر 2018

وقضت محكمة سعودية في سبتمبر 2020 بمعاقبة ثمانية أشخاص بالسجن لفترات تتراوح بين سبعة إلى 20 عاما، دون الكشف عن هوية أي من المدانين.

وقوبلت هذه الأحكام باستنكار واسع من قبل المنظمات الحقوقية الدولية، مؤكدين أن القضية تمت التغطية عليها برعاية أمريكية وأن ابن سلمان ورجاله أفلتوا من العقاب المستحق.