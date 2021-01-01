  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

وفاة فتاة صعقاً بعد سقوط هاتفها في حوض الاستحمام

الأحد 05 ديسمبر 2021 02:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة فتاة صعقاً بعد سقوط هاتفها في حوض الاستحمام



وكالات / سما /

توفيت فتاة تبلغ من العمر 13 عاماً في فرنسا بسبب صدمة كهربائية بعدما سقط هاتفها المحمول الذي كان موصولاً بالكهرباء لشحنه، في حوض الاستحمام.

وذكرت صحيفة "لوباريزيان" أمس السبت أن رجال الإنقاذ تمكنوا في البداية من إنعاش الفتاة عقب الحادث الذي وقع في مدينة ماكون.

وظلت الفتاة في غيبوبة لعدة أيام بالمستشفى الجامعي في ليون، قبل أن تفارق الحياة.   

وكانت الفتاة لديها صديق في المنزل عند وقوع الحادث، وقد أصيب بصدمة ونقل إلى المستشفى أيضاً. وتحقق الجهات المعنية في الملابسات الدقيقة للواقعة.   

ومن ناحية أخرى، ناشدت والدة الفتاة المراهقين الآخرين وآباءهم في الصحيفة المحلية قائلة: "يجب أن يكون هذا تحذير للمراهقين الآخرين لأن هواتفهم أصبحت وكأنها مزروعة في أيديهم"، بحسب لوباريزيان.

وأضافت: "يجب أن نصر حقاً على عدم أخذ الهواتف إلى أحواض الاستحمام لأن الأمر قد ينتهي بشكل مأساوي".

#وفاة فتاة #فتاة #الاستحمام #صدمة كهربائية #وفاة #حوض الاستحمام

الأكثر قراءة اليوم

المشتبه الاول بجريمة قتل الشاب مهران خليلية يسلم نفسه للشرطة

يديعوت: قائد سجن جلبوع أجبر مجندات على ابتزاز أسرى فلسطينيين “جنسيا”

فريج يتحدث عن اتفاقيات أوسلو واستمرار السلطة بدفع رواتب أسر الشهداء والأسرى ولقائه مع الرئيس عباس

القدس المحتلة: استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في منطقة باب العامود

أصوات العرب خذلت صلاح في سباق الكرة الذهبية.. تعرف على البلدان التي صوتت له

الصحة تعلن : شكوك بوجود 100 إصابة بمتحور أوميكرون الجديد

صحيفة إسرائيلية تتساءل: هل تحتاج مهاجمة إيران إلى التوقف في بيروت؟

الأخبار الرئيسية

مركز أبحاث الأمن القوميّ الإسرائيليّ: “أردوغان يثِق بهرتسوغ” والعلاقات تتطور بين البلدين

استمر في معركته 113 يومًا.. الاسير الفسفوس يتنسم الحرية

بينت يدافع عن عناصر الشرطة الذين قتلوا فلسطينيا بالقدس ويطالب باستخدام ادوات اخرى ضد ايران

فريج يتحدث عن اتفاقيات أوسلو واستمرار السلطة بدفع رواتب أسر الشهداء والأسرى ولقائه مع الرئيس عباس

90711

مسؤولون إسرائيليون يبررون إعدام فلسطيني بدم بارد في القدس

الاتصالات الفلسطينية