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كأس العرب: تعرف على نتائج اليوم الأول من الجولة الثانية بدور المجموعات وترتيب المنتخبات

السبت 04 ديسمبر 2021 09:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كأس العرب: تعرف على نتائج اليوم الأول من الجولة الثانية بدور المجموعات وترتيب المنتخبات



الدوحة/سما/

بدأت أمس الجمعة الجولة الثانية من دور المجموعات ضمن النسخة العاشرة من بطولة كأس العرب بكرة لقدم التي تستضيفها قطر لغاية الـ18 من ديسمبر المقبل.

وأقيمت اليوم أول أربع مباريات ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.

- في المجموعة الأولى:

تعادل المنتخبان العراقي والبحريني من دون أهداف.

قطر فازت على سلطنة عمان بنتيجة 2-1 وحجزت أول تذاكر دور الثمانية.

ترتيب منتخبات المجموعة الأولى بعد نهاية الجولة الثانية:

1- قطر برصيد 6 نقاط

2- العراق برصيد نقطتين

3- سلطنة عمان برصيد نقطة واحدة

4- البحرين برصيد نقطة واحدة


- في المجموعة الثانية:

فازت الإمارات على موريتانيا بهدف دون مقابل.

تغلبت سوريا على تونس بهدفين نظيفين.

ترتيب منتخبات المجموعة الثانية بعد نهاية الجولة الثانية:

1- الإمارات برصيد 6 نقاط

2- تونس برصيد 3 نقاط

3- سوريا برصيد 3 نقاط

4- موريتانيا بدون نقاط.

جدول مباريات اليوم الثاني من الجولة الثانية بتوقيت مكة المكرمة:

المجموعة الثالثة:

الأردن يواجه المغرب في تمام الساعة 13:00

فلسطين تواجه السعودية في تمام الساعة 22:00


المجموعة الرابعة:

لبنان يواجه الجزائر في تمام الساعة 16:00

السودان يواجه مصر في تمام الساعة 19:00


ويشارك في البطولة 16 منتخبا عربيا مقسمة على 4 مجموعات يتأهل منتخبان من كل مجموعة إلى دور الثمانية (ربع النهائي).

#كأس العرب #قطر

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