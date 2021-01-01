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الرئيس عباس يجتمع مع أمير قطر

الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 12:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يجتمع مع أمير قطر



رام الله / سما /

اجتمع رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الثلاثاء، مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في مقر الديوان الأميري.

وأطلع الرئيس  أمير قطر على آخر التطورات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وما تتعرض له مدينة القدس من انتهاكات إسرائيلية متواصلة والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية.

وبحث الرئيس مع أمير قطر تعزيز العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في المجالات كافة.

وحضر الاجتماع عن الجانب الفلسطيني، أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح"، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم الفريق جبريل الرجوب، وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي، وياسر عباس، وسفير دولة فلسطين لدى دولة قطر منير غنام.

وكان الرئيس قد وصل، أمس الإثنين، إلى العاصمة القطرية الدوحة، بدعوة من أخيه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، للمشاركة في افتتاح منافسات بطولة كأس العرب لكرة القدم.

واجتمع الرئيس محمود عباس، مساء أمس، مع رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون في العاصمة القطرية الدوحة.

وأطلع  الرئيس نظيرهاللبناني على آخر التطورات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق أبناء شعبنا ومقدساته الإسلامية والمسيحية.

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