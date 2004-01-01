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سلطات الاحتلال تهدم منشأة تجارية ومكاتب للمواطن ماجد عويضه في بيت حنينا

الإثنين 29 نوفمبر 2021 08:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
سلطات الاحتلال تهدم منشأة تجارية ومكاتب للمواطن ماجد عويضه في بيت حنينا



القدس المحتلة /سما/

 هدمت سلطات الاحتلال، الاثنين، منشأة تجارية في بلدة بيت حنينا شمال القدس، تمهيدا لمصادرة الأرض وإخلائها لصالح المستوطنين، بحجة ملكية الأرض.

واقتحمت قوات الاحتلال برفقة “دائرة الإجراء” وطواقم من “حارس أملام العدو”، قطعة أرض عليها منشآت تجارية لعائلة عويضة في بيت حنينا، وأمهلت العائلة ساعتين لتفريغ محتويات الأرض، وخلال ذلك حاولت العائلة التوجه للمحكمة للاعتراض على الاقتحام والتهديد بعملية هدم وإخلاء ومصادرة، لكنهم لم تتمكن العائلة من ذلك.

وأوضح ماجد عويضة أن “أملاك العدو” يدعي ملكيته لهذه الأرض والبالغة مساحتها 3 دونمات ونصف، لافتا أنه قبل حوالي 25 عاما قام ببناء منشأة تجارية تضم” مكتب لنقل الشاحنات، ومخازن مساحتها أكثر 200 مترا مربعا، إضافة الى حظائر، و”كونتيرات”، ومعدات مختلفة.

واكد عويضة أن الأرض تعود ملكيتها لمجلس الإسكان الفلسطيني، حيث قام بشرائها عام 2004، فيما بدأت البلاغات القضائية من حارس أملاك العدو لإخلاء الأرض عام 2009، بحجة الملكية.

#سلطات الاحتلال #هدم منازل

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