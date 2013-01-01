مفاجأة.. كم يبلغ سعر الكرة الذهبية؟

وكالات / سما /

تعتبر جائزة الكرة الذهبية "بالون دور", أكثر الجوائز قيمة في عالم كرة القدم العالمية على الصعيد المعنوي وليس المادي.

وبدأ اعتماد الجائزة الفردية رسميا بشكل سنوي منذ عام 1956, وتقدمها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

ولا تتاح الكثير من المعلومات عن المقابل المادي للجائزة الفرنسية, لكن على الأرجح فإن المجلة لا تقدم أي أموال للاعب الذي يفوز بالجائزة.

كم تبلغ قيمتها؟

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "آس" الإسبانية, فإن قيمة الكرة الذهبية نفسها نحو 3500 دولار أمريكي فقط.

وقالت "آس", إن ارتفاع الكرة الذهبية يبلغ 31 سنتيمترا وعرضها 23، ويقدر وزنها بـ7.2 كجم، وتزين بطبقتين من النحاس الأصفر وتحتوي من الداخل على مادة تشبه الشمع.

وبعيدا عن ذلك، فإن التتويج بالكرة الذهبية يزيد من القيمة السوقية للاعب الحاصل عليها.

صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية, كشفت في تقرير سابق أن نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان اشترط في عقده على جني 3 ملايين يورو عن كل مرة يحصل فيها على الكرة الذهبية.

وجاء هذا المبلغ كون اللاعب المتوج بالكرة الذهبية يرفع من القيمة الإعلانية والسوقية لناديه في كافة المحافل التي يشارك فيها.

صحيفة "دير شبيغيل" الألمانية كشفت في وقت سابق أيضا, أن كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد وقتها، وقع عقدا بقيمة 162 مليون يورو مع شركة "نايكي" للملابس الرياضية، نص على حصوله على 4 ملايين يورو عن كل مرة يتوج فيها بجائزة الأفضل في العالم وتحديدا إحدى جائزتي الكرة الذهبية أو "ذا بيست".

ونفس الأمر ينطبق على برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، الذي ينص عقده مع "الشياطين الحمر" على حصول ناديه السابق سبورتينغ لشبونة على 5 ملايين يورو حال فوزه بالكرة الذهبية.

وحين فاز الكرواتي لوكا مودريتش في عام 2019 بالجائزة منحته إدارة نادي ريال مدريد الإسباني 1.2 مليون دولار أمريكي تكريما له.

ليونيل ميسي حصل على نفس المبلغ من إدارة برشلونة عن كل مرة فاز خلالها بالجائزة من 2013 إلى 2021، أي في 2015 و2019، وكذا رونالدو أثناء تواجده في ريال مدريد.

كيليان مبابي طالب إدارة نادي باريس سان جيرمان بالحصول على أعلى راتب في النادي حال فاز بالكرة الذهبية.