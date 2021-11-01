صور.. اكتمال صفوف الوطني استعدادا لكأس العرب

الدوحة / سما /

اكتملت صفوف المنتخب الوطني الفلسطيني الأول لكرة القدم, الذي يعسكر في العاصمة القطرية الدوحة، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العرب بين 30 نوفمبر الجاري و18 ديسمبر المقبل.

وانضم لكتيبة "الفدائي" الثنائي مصعب البطاط المحترف في صفوف نادي سيراميكا كليوبترا المصري، ولاعب الوسط محمد باسم المحترف في الدوري الإندونيسي.

ولاقى انضمام الثنائي لصفوف "الفدائي" ارتياحا كبيرا لدى الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب التونسي مكرم دبدوب، خاصة أنهما من العناصر الأساسية.

وينافس المنتخب "الوطني" في المجموعة الثالثة للبطولة, التي تضم أيضا منتخبات المغرب، والسعودية، والأردن.









