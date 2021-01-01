والد الشهيد أبو سلطان يحَول بيت العزاء إلى منصة لفضح جريمة الاحتلال

رام الله /سما/

قدمت محافظ رام الله والبيرة د.ليلى غنام واجب العزاء بالشهيد الطفل امجد أبو سلطان في بيت لحم، الذي شيع جثمانه أمس الجمعة بعد احتجاز الاحتلال له لأكثر من شهر .

واكدت غنام على أن جريمة اغتيال الشهيد ابو سلطان تضاف لسجل جرائم الاحتلال بحق اطفالنا وشعبنا، وهي تعبر عن الوجه الارهابي الاجرامي الحقيقي للاحتلال .

وأثنت المحافظ على خطوة والد الشهيد وعائلته بتحويل بيت العزاء إلى منصة لفضح هذه الجريمة المكتملة الأركان بحق الشهيد امجد، واثبات كذب رواية الاحتلال الذي عمل على تزوير مكان استشهاده، وطمس الحقائق لاخفاء جريمته.

وشددت د.غنام على ضرورة فضح جرائم الاحتلال، بحق اطفالنا وشعبنا وإيصال الرواية الفلسطينية لكل العالم، مؤكدة على أن الاحتلال يتعمد استهداف اطفالنا بالاعتقال والرصاص بهدف القتل بدم بارد، ضاربًا عرض الحائط كافة الاتفاقيات والعهود الدولية، مطالبة بتوفير حماية دولية للطفل الفلسطيني الذي يريد العيش بسلام على ارضه وينعم بمستقبل آمن بدون احتلال .

وكانت قوات الاحتلال قد اغتالت الشهيد ابو سلطان واصابت رفيقا له جرى اعتقاله، واحتجزت جثمان الشهيد منذ ذلك الوقت الى ان حصلت هيئة شؤون الأسرى والمحررين على قرار قضائي بتسليمه بعد ان تقدمت بالتماس بهذا الشأن.

وكان تشريح جثمان الشهيد قد اظهر انه اغتيل من قبل قوات الاحتلال بعد اصابته بثلاث رصاصات من مسافة قريبة.