بلدية خانيونس توضّح الإجراءات القانونية التي تعاملت بها مع المواطن سلامة

غزة /سما/

نشرت بلدية خانيونس اليوم السبت، أدلة بالتواريخ تؤكد سعيها أكثر من مرة للتواصل مع المواطن غسان جمال حسني سلامة، لوقف أعمال البناء الغير قانونية التي قام بها في الحي الإماراتي في خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأكدت البلدية أن المواطن سلامة لم يستجب للقرارات والمطالبات الرسمية التي صدرت منها أكثر من مرة، ومن النيابة العامة بوقف البناء المتعدي والغير قانوني من قبله.

وقالت إنها تفاجأت بقيام المواطن سلامة بنشر مقاطع فيديو يدعي خلاله بأنه تعرض للظلم نتيجة لمنعه من إعادة بناء منزله الذي تعرض للتدمير من قبل قوات الاحتلال خلال العدوان الأخير مستغلاً بذلك الفضاء الإلكتروني لتسويق ادعاءات باطلة بحق البلدية وكأنها سيف مسلط على رقاب البسطاء.

وشددت حرصها على تغليب المصلحة العامة وحماية حقوق الأجيال المقبلة في العيش ببيئة عمرانية سليمة، مؤكدة لن دخر جهداً في تحقيق ذلك.

وأكدت بلدية خانيونس أن التشهير بمؤسسة خدماتية مخالفة يعاقب عليها القانون، وأنها ستتخذ الإجراءات المناسبة بالتعاون مع الجهات القانونية والقضائية لوقف هذا التشهير المغرض الذي يهدف إلى النيل من سمعة المؤسسة ومنهيتها.

وفصلت البلدية الخطوات والإجراءات التي اتخذتها للتعامل مع المواطن سلامة وكيفه تواصلها معه خلال الفترة الماضية كما يلي:

بتاريخ 27/9/ 2021 تحصل المواطن على موقع عام من بلدية خانيونس بغرض البناء موضحاً فيه الشروط التنظيمية الواجب الالتزام بها في نظام الأبنية والتراخيص.

بتاريخ 27/9/ 2021 تقدم بطلب ترخيص لبناء الطابق الثاني الجديد للسكن والذي تعرض لأضرار كلية خلال العدوان.

2/10/2021 تم منحه قرار بالسماح له بالبناء ومنحه خصم بقيمة 50% من رسوم بدل الخدمات للطابق الثاني الذي تعرض للدمار.

تفاجئت البلدية بقيام المواطن باستغلال إذن بدء العمل الخاص ببناء الطابق الثاني وإضافة مبنى جديد كلياً إضافة للمبنى القائم مكون من دور أرضي وأول من الناحية الغربية والجنوبية بما يتعارض مع النظام المتبع في الحي الإماراتي والهولندي.

بتاريخ 20/10/2021 تم تحرير أمر وقف إنشاءات بحق المواطن لمخالفته النظام حيث تبين قيامه بصب أعمدة الدور الأرضي من الناحية الجنوبية والغربية للمبنى القائم بغرض إضافة مبنى جديد متعدي بالكامل على الارتداد الجانبي من الناحية الغربية بمساحة 12م مربع وآخر متعدي بالكامل على الارتداد الخلفي من الناحية الجنوبية بمساحة 16م مربع ولم يستجيب لأمر الإيقاف واستمر في البناء دون وجه حق.

في 20/10/2021 قررت النيابة العامة من خلال رسالة رسمية موجهة بلدية خانيونس إيقاف إنشاء البناء الذي قام به المواطن المذكور في القسيمة رقم 151 من القطعة 256 في الحي الإماراتي الواقعة شمال شرق مسجد الحبيب وتم تسليمه نسخة من القرار ووقع عليه لكنه لم يلتزم.

بناء على قرار النيابة العامة وبعد تسليم المواطن قرار وقف الإنشاءات تم عمل اثبات حالة بناء أولي بتاريخ 20/10/2021 موضحة فيها تفاصيل الإنشاءات المتعدية من الناحية الجنوبية والغربية وضرورة وفقها ومراجعة البلدية بذلك ولكنه لم يلتزم.

بتاريخ 21/10/2021 وبعد المعاينة تبين عدم التزام المواطن بقرار وقف البناء حيث تم اثبات حالة بناء ثانية موضح فيها تفاصيل الانشاءات الجديدة واستمراره بالبناء دون توقف ضارباً بعرض الحائط كافة القرارات الصادرة من البلدية والنيابة ومحكمة الصلح والتي طالبته بوقف البناء المتعدي على الارتداد الجانبي والخلفي.

في 24/10/2021 وبعد المعاينة الجديدة تبين عدم التزام المواطن بقرار وفق الانشاءات وعليه تم عمل اثبات حالة بناء ثالثة حيث استمر في البداء في الارتدادات الجانبية والخلفية ودون توقف.

وفي وضوء ما أوردته البلدية من كشف لعد صحة ما روجه المواطن سلامة، دعت وسائل الإعلام ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لتحري الدقة والمهنية في نقل الأخبار غير الصحية من اجل احقاق الحق وإظهار الحقيقة كاملة للجميع.



















