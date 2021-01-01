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جنوب أفريقيا: تتم معاقبتنا لاكتشاف متحور "أوميكرون"

السبت 27 نوفمبر 2021 02:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
جنوب أفريقيا: تتم معاقبتنا لاكتشاف متحور "أوميكرون"



كيب تاون/سما/

قالت وزارة خارجية جنوب أفريقيا، اليوم السبت، إن البلاد تُعاقب لاكتشافها متحور فيروس كورونا الجديد المسمى بـ"أوميكرون" الذي وصفته منظمة الصحة العالمية بأنه "متغير مثير للقلق" وبأنه أكثر قابلية للانتقال من سلالة دلتا.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن وزارة خارجية جنوب أفريقيا بيانا، قالت فيه إن قرار عدد من الدول بحظر الرحلات الجوية من وإلى جنوب أفريقيا بعد اكتشاف المتحور الجديد، يعتبر "معاقبة جنوب أفريقيا على قدرتها على سرعة اكتشاف المتحورات الجديدة".


وأضافت الوزارة في بيانها أنه "يجب الإشادة بالقدرة العلمية المتميزة وليس معاقبتها"، مشيرة إلى أنه تم اكتشاف متحورات جديدة في أجزاء أخرى من العالم ليس لها علاقة بجنوب أفريقيا، لكن رد الفعل تجاه تلك الدول اختلف اختلافا صارخا عن حالة جنوب أفريقيا".

#جنوب افريقيا #متحور أوميكرون

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