  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مستشار هنية يكشف الهدف من قرار بريطانيا بوضع حماس على قوائم "الإرهاب"

الجمعة 26 نوفمبر 2021 09:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستشار هنية يكشف الهدف من قرار بريطانيا بوضع حماس على قوائم "الإرهاب"



غزة /سما/

أكد طاهر النونو، مستشار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، أن القرار البريطاني بوضع حماس على قوائم الإرهاب، يأتي في محاولة الضغط على الحركة، ومحاولة ابتزازها.

وأوضح  النونو في تصريحات لقناة الاقصى، مساء اليوم، أن القرار البريطاني بحق حماس جاء بضغوط من اللوبي الإسرائيلي، لافتا في الوقت ذاته إلى أن بريطانيا تجدد بموقفها بحق الحركة، دعمها لمشروع الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد طاهر النونو، بأن هنية أعطى توجيهاته بالعمل على حشد أكبر عدد ممكن من المواقف الداعمة للقضية الفلسطينية خاصة على المستوى العربي.

في سياق متصل، أكد مستشار هنية، أن الغرب يدرك أنه لا يمكن تجاوز المقاومة الفلسطينية وحركة حماس وقطاع غزة، منوها إلى أن حركته لا يمكن أن تغير مواقفها، مشيراً إلى أن القرار البريطاني سيذهب أدراج الرياح.

وقال النونو: "كان الأولى ببريطانيا معاقبة الاحتلال الصهيوني على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني"، منوها الى أن "المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها حركة حماس تسجل حالة من التقدم والإنجاز على مستوى التأييد الدولي".
 

ونوه النونو، الى أن الاحتلال الإسرائيلي يشهد حالة من التراجع في التأييد الدولي، لافتا إلى أن خطواته الأخيرة لا يمكن أن تكتسب شرعية؛ لأنها خارج القوانين الدولية وحقوق الانسان.

وبين أن "الرواية الصهيونية لم تعد وحدها الحاضرة على المستوى الدولي، لأن الرواية الفلسطينية حاضرة وبقوة"، مشددا على أن "الشعب الفلسطيني مصمم على أخذ جميع حقوقه التي سلبها منه الاحتلال الصهيوني".
 

#طاهر النونو #اسماعيل هنية #حركة حماس #اسرائيل #بريطانيا #اللوبي الاسرائيلي #المقاومة الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تكشف تفاصيل جديدة عن الاتفاق المصري القطري بشأن عمال غزة

يديعوت: جاسوس إيران في بيت غانتس باع "إسرائيل"مقابل هذا المبلغ

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

تطورات مخيفة بشأن كورونا.. اجتماع عاجل لمنظمة الصحة العالمية

"الأشغال" تكشف تفاصيل المشاريع الجديدة المنوي اقامتها بغزة

كورونا "شديد التحور"..ذعر عالمي وتقييد للرحلات الجوية وهبوط لأسعار النفط

هآرتس تتحدث عن الدور المصري في غزة: ضغوط شديدة على حماس لتقديم تنازلات

الأخبار الرئيسية

قطر

صحيفة عبرية: اتفاقية سرية تجعل "إسرائيل" وقطر أقرب إلى تطبيع العلاقات

الملك

معاريف: بعد “الكهرباء والماء”.. الأردن في حدوة حصان و”الناطق” يسيء استعمال ورقة التوت

الحرم

هآرتس: ماذا يعني أن يختار “رئيس إسرائيل” الحرم الإبراهيمي مكاناً لبدء احتفالات أعياد اليهود؟

20211126074039

رسميا: قرار بريطانيا بحظر "حماس" وتصنيفها "إرهابية" يدخل حيّز التنفيذ

"المشروع انتهى" السفير الرفاعي يكشف لأول مرة كواليس كامب ديفيد وقرار تصفية الرئيس أبو عمار

الاتصالات الفلسطينية