"الدعليس": جهاز الشرطة يصنع إنجازات كبيرة لصالح شعبنا

غزة /سما/

أكد رئيس متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة عصام الدعليس أن جهاز الشرطة لديه إنجازات كبيرة وملموسة لصالح شعبنا في كافة الساحات.

وقال "الدعليس" خلال زيارته للمديرية العامة للشرطة اليوم الخميس: "هذه الإنجازات ما كانت لتكون لولا المتابعة الحثيثة من قيادة الشرطة التي تدل على عمق الانتماء للوطن ".

وأثنى على الجهود الكبيرة لجهاز الشرطة في كافة المحافظات والإدارات المتخصصة في بسط الأمن والسكينة العامة وتحقيق سيادة القانون.

واستمع إلى الإنجازات التي حققتها الشرطة خلال الفترة الماضية، إضافة إلى عرض مرئي أبرز الاحتياجات والتي من شأنها تعزيز وتطوير الأداء الشرطي.

وأجرى "الدعليس" جولته برفقة وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني اللواء ناصر مصلح ومساعد مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء محمود أبو وطفة.

وكان في استقبال الوفد مدير عام الشرطة اللواء محمود صلاح، ومساعديه، ومدراء الإدارات ووحدات جهاز الشرطة.

وأطلع مدير عام الشرطة الوفد الزائر على أبرز الإنجازات والأعمال التطويرية التي قام بها جهاز الشرطة للمباني والمراكز الشرطية بهدف تطوير وتحسين الخدمة المقدمة للجمهور .

وتفقَّد الوفد إدارة المباحث العامة ووحدة سهم ووحدة كاف التابَعتين لقوات التدخل وحفظ النظام، وإدارة المرور والنجدة والشرطة النسائية وإدارة مكافحة المخدرات وهندسة المتفجرات المكتب الإعلامي للشرطة وديوان المظالم.

بدوره قال اللواء "مصلح": "إن المؤسسة الشرطية تشهد تطورًا مستمرًا في كافة مرافقها ومكوناتها، وهو ما ينعكس بصورة إيجابية على الخدمات المقدمة للجمهور ويحفظ أمن وسلامة المواطن".

وأكد أن قيادة وزارة الداخلية تولي أهمية بالغة للمديرية العامة للشرطة، نظراً لدورها الكبير والهام وطبيعة الأعباء المنوطة بها.

من جانبه، قال اللواء "صلاح": "إن الشرطة تسعى بكل إمكانياتها لتطوير الكادر البشري لتقديم كافة الخدمات المطلوبة منها والحفاظ على الأمن والنظام العام وتوفير السكينة للمواطنين ".

وذكر أن الشرطة استطاعت خلال الفترة الماضية تقديم العديد من الخدمات للجمهور، وأنجزت العديد من الشكاوى سواء داخل القطاع أو خارجه.