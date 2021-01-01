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داعية مصري: لا يجوز للأب أو الزوج إجبار المرأة على الحجاب

الخميس 25 نوفمبر 2021 07:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
داعية مصري: لا يجوز للأب أو الزوج إجبار المرأة على الحجاب



وكالات / سما /

كشف الداعية المصري أحمد كريمة عن حكم إجبار الأب أو الزوج المرأة على لبس الحجاب.

وقال كريمة في تصريحات لموقع "مصراوي": "إذا كانت المرأة المسلمة في ولاية أبيها فلم تتزوج لسبب من الأسباب أو كانت مطلقة أو أرملة، فهي في كفالته كفالة حسية وتعيش معه وينفق عليها، وهو بالتالي مطالب بأن يأمرها بالمعروف وينهاها عن المنكر، فإن قصر أو فرط يؤاخذ، لأن كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته".

وأضاف: "أما إذا كانت تزوجت وفي عصمة زوج، يقول كريمة، فهنا المطالب الزوج لأن الولاية بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصبحت له على هذه المرأة، مع مراعاة ولا تزر وازرة وزر أخرى".

وأكد كريمة على أنه ليس للأب أو الزوج أن يجبر المرأة على الحجاب، "إذا كانت العقيدة مفيهاش إجبار لا إكراه في الدين"، وإنما عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع مراعاة الآداب الشرعية من الرفق واللين والإقناع.

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