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بالفيديو: "زلة لسان" من بايدن تحرجه أمام الجميع

الأربعاء 24 نوفمبر 2021 09:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بالفيديو: "زلة لسان" من بايدن تحرجه أمام الجميع



واشنطن/سما/

وقع الرئيس الأميركي، جو بايدن، في موقف محرج، بينما كان يلقي خطابا اقتصاديا في البيت الأبيض.


وظهر أن بايدن كان متمسكا بالنص المكتوب له، حتى أنه قال في ختام الخطاب "نهاية الاقتباس"، أي الكلمة التي كتبها مساعدوه في نهاية الخطاب، وما كان من المفترض أن يتلوها بايدن.


 وتلا الرئيس الأميركي هذا الخطاب قبل مغادرته البيت الأبيض لقضاء عيد الشكر، وحاول بايدن خلال الخطاب تطمين مواطنيه بشأن قضايا عدة مثل أسعار الوقود وهدايا العطة، كما تطرق إلى مسألة سلاسل التوريد.

ولم يكن الرئيس بايدن يقرأ عن الورق بل كان يثبت وجهه على الكاميرا، لكن بيدو أنه كان يقرأ عن القارئ الآلي "أوتوكيو".


وكان بايدن يقول: "بالمناسبة، ربما سمعتم الرئيس التنفيذي لشركة وول مارت بالأمس عندما تحدث عن الخطوات التي اتخذناها".

وأضاف: "أنا اقتبس. إن الجمع بين عمل المؤسسة الخاصة والحكومة معا كان ناجحا حقيقة".

وتابع بايدن قائلاً: "خلال مسار الإنتاج هناك الكثير من الابتكار، وبسبب الإجراءات التي اتخذناها بدأت الأمور تتغير"، ثم قال: "نهاية الاقتباس".

ودفعت طريقة بايدن في إلقاء الخطاب عددا من وسائل الإعلام إلى تشبيهه مع نجم فيلم كوميدي أميركي صدر في عام 2004، وبطله ويل فيرل.

 والفيلم هو "المذيع: أسطورة رون بورغاندي"، ويتحدث عن مذيع في قناة تلفزيونية في السبعينيات، يدعى "رون بيرجوندي"، اشتهر بطريقة قراءة الأخبار بطريقة آلية. 

#بايدن #الولايات المتحدة الأمريكية

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