"PalPay" و "مياه أبو ديس التعاونية" توقعان اتفاقية لسداد خدمات المياه إلكترونياً

رام الله / سما /

وقعت شركة PalPay الشركة الرائدة لحلول الدفع الإلكتروني في فلسطين، وجمعية مياه أبو ديس التعاونية، اتفاقية تعاون للاستفادة من حلول الدفع الإلكتروني الحديثة والآمنة التي تقدمها شركة PalPay. وبموجب الاتفاقية سيتمكن المشتركون في خدمات المياه التي تقدمها الجمعية في أبو ديس من شحن عدادات المياه مسبقة الدفع وتسديد فواتير مياه البلدية من خلال نقاط التسديد المعتمدة لدى الشركة، كما بإمكانهم تسديد الفواتير عبر تطبيق المحفظة الإلكترونية "PalPay محفظتي" والتطبيقات البنكية لدى البنوك المتعاقدة مع الشركة.

وجرى توقيع الاتفاقية في مقر جمعية مياه أبو ديس التعاونية، حيث وقع الاتفاقية السيد شفيق بالي مدير المبيعات في شركة PalPay، والسيد زياد محمود جفال مدير عام جمعية مياه أبو ديس التعاونية، وبحضور كل من السيد رمزي أبو سالم مدير فرع بنك فلسطين في أبو ديس، والآنسة نتالي زين مسؤولة التسويق والسيد يوسف زيد مدير علاقات الأفراد في شركة PalPay، والسيدة داليا أبو زايد مديرة مكتب جامعة القدس.

وأعرب السيد معاوية القواسمي مدير عام شركة PalPay عن اعتزازه بتوقيع الاتفاقية مع جمعية مياه أبو ديس التعاونية والتي ستسهم في تمكين الجمعية من تعزيز عملية تحصيل الالتزامات المالية على المشتركين. مؤكداً أن الشركة حريصة على التوسع في شراكاتها مع قطاع الخدمات المقدمة للمواطنين في إطار استراتيجيتها لتكريس ثقافة الدفع الإلكتروني لدعم مختلف القطاعات والشرائح وبما يشمل فئة العملاء الذين لا يمتلكون حسابات بنكية.

وأضاف القواسمي أن شركة PalPay سعت إلى تطوير خدماتها والتوسع في قنوات الدفع الإلكتروني من أجل تقليل التعامل مع النقد ومواكبة التطور التكنولوجي المالي بما يسهل إنجاز التعاملات المالية على المواطنين وعلى المؤسسات الخدمية على السواء، ولتوفير الوقت والجهد على الجميع من خلال خدمات دفع إلكترونية وفق أعلى معايير وضوابط الأمان الرقمي. موضحاً أن الشركة عملت على تطوير محفظتها الإلكترونية وتدعيمها ببرمجيات الأمان الإلكتروني عالية الدقة، كما قامت بالتعاقد مع المئات من المحال التجارية ومراكز الخدمات، وذلك من أجل التوسع في شبكة نقاط الدفع الإلكتروني بما يضمن الانتشار في جميع المناطق الجغرافية في الضفة وقطاع غزة من أجل خدمة عملائها من المواطنين والمؤسسات من كافة القطاعات.

بدوره، عبر السيد بالي عن سعادته بهذه الشراكة مع جمعية مياه أبو ديس، موضحاً أن الاتفاقية ستسهم في تعزيز خدمات الجمعية المقدمة لجمهور المواطنين، وزيادة نسبة التحصيل لدى الجمعية، وتسهيل عملية تسديد الفواتير على المواطنين سواء من خلال تطبيق المحفظة الإلكترونية "PalPay محفظتي" أو تطبيقات البنوك المتعاقدة مع PalPay، وباتباع خطوات بسيطة في ثوانٍ معدودة ومن أماكن تواجد المشتركين دون الحاجة إلى التوجه للجمعية، أو تسديد الفواتير وشحن عدادات المياه مسبقة الدفع من خلال شبكة واسعة من مراكز التسديد المعتمدة والمنتشرة في المنطقة والقريبة من مناطق سكناهم وأعمالهم.

ومن جانبه، أكد السيد جفال أهمية الاتفاقية والتي ستمكن الجمعية من تعزيز عملية تحصيل أثمان خدمات المياه والتسهيل على المشتركين للالتزام بالسداد، مما سيمكن الجمعية من تطوير خدماتها ومشاريعها المقدمة للمواطنين. مثمناً اهتمام شركة PalPay بتسخير إمكانياتها وخبراتها في تكنولوجيا السداد الإلكتروني لخدمة المؤسسات الخدماتية وتمكينها من القيام بدورها في خدمة المجتمع المحلي إضافة إلى التسهيل على المواطنين حتى يتمكنوا من الوفاء بالتزاماتهم دون الحاجة إلى زيارة الجمعية لسداد الفواتير أو شحن عدادات المياه مسبقة الدفع.