غزة: هبوط في شارع متضرر من العدوان وانهيار جدار مسجد

غزة /سما/

تعرض شارع الوحدة وسط مدينة غزة، إلى هبوط بفعل الأمطار الغزيرة التي شهدها قطاع غزة بفعل المنخفض الجوي.

وبحسب بلدية غزة، فإن الشارع تعرض لهبوط بفعل تضرره خلال العدوان الإسرائيلي الأخير، مشيرةً إلى أنها كانت حذرت سابقًا من حدوث ذلك نتيجة تأخر عملية إعادة إعمار البنية التحتية.

وأشارت إلى أن طواقمها تتعامل مع الحدث.

ولاحقًا، أفيد بانهيار جدار مسجد التقوى في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، ما أدى لإصابة مواطنين بجروح طفيفة جدًا.

يشار إلى أن المسجد كان دمر في حرب 2014 وأعيد بنائه مؤخرًا وتم افتتاحه منذ 3 أسابيع فقط.