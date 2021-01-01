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كيف علمت الزوجة الأولى لبيغ رامي بزواجه للمرة الثانية وماهو رد فعلها؟

السبت 20 نوفمبر 2021 01:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
كيف علمت الزوجة الأولى لبيغ رامي بزواجه للمرة الثانية وماهو رد فعلها؟



القاهرة/سما/

قال محمد السبيعي، شقيق ممدوح السبيعي الشهير بـ "بيغ رامي"، إن زوجة بطل مستر أولمبيا عرفت بالخبر عقب نشره في وسائل الإعلام، ومنذ ذلك الوقت وهي في حالة صدمة كبيرة.

وتابع شقيق بيغ رامي، في تصريحات لموقع "القاهرة 24"، أن "زوجة بيج رامي الأولى وأن أولاده حالها كحال أي زوجة مصرية تزوج عليها زوجها"، مشيرا إلى أن تلقيها الخبر الخاص بزواج بطل مستر أولمبيا كان صعبا للغاية.


وقال الموقع إن "مستر أولمبيا سافر لقضاء شهر العسل في دبي بالإمارات العربية المتحدة مع عروسه، وتعد هذه الزوجة هي الثانية بعد زوجته الأولى مروة المغربي ولديه منها 3 فتيات هن: لوجينا 9 سنوات، دارين 7 سنوات، وعائشة 3 سنوات".

ويعد ممدوح محمد حسن السبيعي هو رامي السبيعي، والذي يعرف بلقب بيغ رامي، لاعب كمال أجسام محترفا، ويلعب في الاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقة البدنية.

ولد "بيغ رامي" في 16 سبتمبر 1984 بمركز البرلس محافظة كفر الشيخ، وأصبح بطل كمال أجسام مستر أولمبيا لعامي 2020 و2021 على التوالي في البطولة التي تم تنظيمها بمدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، التي تعد أكبر وأهم بطولات العالم للاعبين المحترفين في كمال الأجسام.



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#بيغ رامي #زواج بيغ رامي

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