  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

رغد صدام حسين تهنىء دولة خليجية

السبت 20 نوفمبر 2021 06:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رغد صدام حسين تهنىء دولة خليجية



وكالات/سما/

وجهت رغد صدام حسين ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين يوم الجمعة، التهنئة لسلطنة عمان بمناسبة عيدها الوطني.‏

وهنأت رغد صدام حسين سلطنة عمان بمناسبة احتفالها بعيدها الوطني الـ51، والذي يوافق في 18 نوفمبر من كل عام.


وغردت رغد صدام حسين عبر حسابها على موقع "تويتر": "أهنئ سلطنة عمان وقائدها وشعبها بمناسبة اليوم الوطني العماني".

وتمنت أن يحفظ الله الدولة الخليجية، و"يجعلها عامرة بالحب والسلام والاستقرار".

المصدر: "تويتر"

#رغد صدام حسين #سلطنة عمان

الأكثر قراءة اليوم

مصادر تكشف خطة من مرحلتين لحماس لتبادل الأسرى مع إسرائيل.. والردود الإسرائيلية على بعض النقاط

تفاصيل جديدة.. اتفاق "قطري مصري" لصرف رواتب لموظفي حماس "من خلال بيع الوقود"

بعد اتهامها بأنها "رجل".. حارسة مرمى إيران تتخذ أول إجراء ضد اتحاد الأردن

كشف تفاصيل جديدة عن الجاسوس في منزل غانتس

أول تعليق رسمي فلسطيني على قرار بريطانيا بتصنيف "حماس" منظمة إرهابية

"يسرائيل هيوم": إسرائيل تعلن عن “تحديث” الاتفاق الاقتصادي مع الفلسطينيين.. من أوسلو

إعلان حماس "إرهابية" في بريطانيا .. والسجن لأنصارها 10 سنوات

الأخبار الرئيسية

مسؤول كبير في غزة يجتمع مع شخصية بريطانية بالتزامن مع اعلان لندن الحركة "إرهابية"

" واللا" العبري : كوخافي يوصي بوضع خطة هجومية للإضرار بمخازن صواريخ حماس والجهاد

وفقاً لصورتي الفسفوس والرهينة.. للإسرائيليين: كيف تلومون الأتراك وأنتم الوقحون!

الحية: حماس ماضية في المقاومة.. وبريطانيا ستتحمل وزر أي تصعيد إسرائيلي جراء قرارها

بينت

تغزّل إسرائيلي بتركيا وكواليس الإفراج عن الزوجين الإسرائيليين: ما علاقة برنامج "إيرتس نهديرت" الساخر؟

الاتصالات الفلسطينية