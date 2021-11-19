رغد صدام حسين تهنىء دولة خليجية

وكالات/سما/

وجهت رغد صدام حسين ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين يوم الجمعة، التهنئة لسلطنة عمان بمناسبة عيدها الوطني.‏

وهنأت رغد صدام حسين سلطنة عمان بمناسبة احتفالها بعيدها الوطني الـ51، والذي يوافق في 18 نوفمبر من كل عام.

اهنئ #سلطنة_عُمان وقائدها وشعبها بمناسبة #اليوم_الوطني_العماني حفظ الله بلادكم وجعلها عامرة بالحب والسلام والاستقرار pic.twitter.com/s5FcSMncTR — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) November 19, 2021



وغردت رغد صدام حسين عبر حسابها على موقع "تويتر": "أهنئ سلطنة عمان وقائدها وشعبها بمناسبة اليوم الوطني العماني".

وتمنت أن يحفظ الله الدولة الخليجية، و"يجعلها عامرة بالحب والسلام والاستقرار".

المصدر: "تويتر"