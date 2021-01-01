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"بيغ رامي" يتعرض لموقف محرج خلال حفل زفافه

الجمعة 19 نوفمبر 2021 10:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
"بيغ رامي" يتعرض لموقف محرج خلال حفل زفافه



وكالات/سما/

قال مصدر مقرب من عائلة ممدوح السبيعي الشهير "بيغ رامي" أحد حضور حفل زفاف بطل مستر أولمبيا، إن "بيغ رامي" تعرض لموقف محرج خلال حفل زفافه، حيث انمزق بنطاله.


وقال المصدر لموقع "القاهرة 24" إنه خلال حضوره حفل الزفاف حدث هذا الموقف للبطل "بيغ رامي" في جلسة تصوير داخل فندق الفورسيزون، مما عطل حفل الزفاف لعدة دقائق لاستبدال البنطال واستكمال حفل الزفاف.

وأكد أن بطل مستر أولمبيا سافر إلى دبي لقضاء شهر العسل مع عروسه.

يذكر أن "بيغ رامي" ابن قرية السبايعة التابعة لمركز بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، والحاصل على بطولة مستر أولمبيا لمرتين على التوالي، أقام حفل زفافه أمس وتعد هذه الزوجة هي الثانية بعد زوجته الأولى مروة المغربي، ولديه منها 3 فتيات هن لوجينا 9 سنوات، دارين 7 سنوات، وعائشة 3 سنوات.

#بيغ رامي #زواج بيغ رامي

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