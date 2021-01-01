  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

"فيس بوك" يحذف حسابات وهمية تدعم شخصيات إسرائيلية

الجمعة 19 نوفمبر 2021 09:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
"فيس بوك" يحذف حسابات وهمية تدعم شخصيات إسرائيلية



القدس المحتلة / سما /

ذكر موقع "والا" العبري، اليوم الجمعة، أن شركة "ميتا" أغلقت مئات الحسابات الشخصية الإسرائيلية المزيفة على موقع "فيس بوك".
 
وكشف تحقيق أجرته شركة أبحاث المعلومات المضللة الإسرائيلية (FakeReporte)، أنه "تم فتح الآلاف من الحسابات الشخصية الإسرائيلية المزيفة على موقع فيسبوك، العام الماضي، لدعم عدد من السياسيين والشخصيات العامة المثيرة للجدل في البلاد"، لذلك عملت الشركة الإسرائيلية على إغلاق غالبية هذه الحسابات الوهمية.
 
وبحسب الموقع، فإن هذه الحسابات المزيفة عبرت عن دعمها للحاخام الحريدي حايم والدر، المتهم بالاعتداء الجنسي على الأطفال، بالإضافة إلى أنها كانت ستدعم نير بركات، لمنع الولايات المتحدة من إعادة فتح قنصلية للفلسطينيين في القدس.
 
وأكدت الشركة أنها "وجدت البعض من بين هذه الحسابات الوهمية من أصل نيبالي يستخدم أسماء إسرائيلية حقيقية وصور مزيفة لزيادة حركية الحساب والتفاعل مع مجموعات مختلفة على فيسبوك، ليثبت للمتابع أن الحساب حقيقي".

#فيسبوك #اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

مصادر تكشف خطة من مرحلتين لحماس لتبادل الأسرى مع إسرائيل.. والردود الإسرائيلية على بعض النقاط

تفاصيل جديدة.. اتفاق "قطري مصري" لصرف رواتب لموظفي حماس "من خلال بيع الوقود"

سين جيم: ما أسباب تراجع الدولار أمام الشيكل؟

بعد اتهامها بأنها "رجل".. حارسة مرمى إيران تتخذ أول إجراء ضد اتحاد الأردن

كشف تفاصيل جديدة عن الجاسوس في منزل غانتس

صحيفة بريطانية: هذا هو إجمالي ثروة محمد صلاح

إعلان حماس "إرهابية" في بريطانيا .. والسجن لأنصارها 10 سنوات

الأخبار الرئيسية

الحية: حماس ماضية في المقاومة.. وبريطانيا ستتحمل وزر أي تصعيد إسرائيلي جراء قرارها

بينت

تغزّل إسرائيلي بتركيا وكواليس الإفراج عن الزوجين الإسرائيليين: ما علاقة برنامج "إيرتس نهديرت" الساخر؟

برج الجلاء

صحيفة عبرية: هذا ما أدرجته إسرائيل في ملفها الاستخباري لتبرر قصفها برج “الجلاء” في غزة

أول تعليق رسمي فلسطيني على قرار بريطانيا بتصنيف "حماس" منظمة إرهابية

صاروخ

كوخافي يوعز بوضع خطة هجومية لاستهداف واسع للقذائف الصاروخية في غزة

الاتصالات الفلسطينية