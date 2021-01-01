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وفاة الإعلامية شيرين الدويك إثر أزمة صحية مفاجئة

الخميس 18 نوفمبر 2021 02:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة الإعلامية شيرين الدويك إثر أزمة صحية مفاجئة



القاهرة/سما/

أعلنت نائلة فاروق، رئيسة التلفزيون المصري، وفاة الإعلامية شيرين الدويك المذيعة بالتلفزيون الحكومي إثر جلطة في الشريان التاجي.

وقالت الإعلامية ميرفت المليجي في تدوينة على "فيسبوك": "الزميلة شيرين دويك في ذمة الله بشكل مفاجئ... ربنا يرحمها ووحده عالم ما ألم بها من أوجاع، وما مرت به في ساعتها الأخيرة".

يذكر أن شيرين الدويك قدمت عددا من البرامج منها "نص ساعة صحافة" و"ألبوم الذكريات"، كما قدمت برنامج "جناب السفير"، وانتقلت بعدها للعمل بالقناة الأولى وكانت رئيسة التليفزيون وقتها الإعلامية الراحلة سهير الإتربي.

كما عرض عليها التمثيل في بداية عملها في الإعلام ولكنها رفضته وقررت مواصلة عملها كمذيعة.

#شيرين الدويك #الاعلامية شيرين الدويك #وفاة شيرين دويك

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