عزام: آثار الشهيد أحمد الجعبري لم تزل حاضرة بعد 9 سنوات على اغتياله

رام الله / سما /

أكّد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الشيخ نافذ عزام، اليوم الأحد، أنّ اسم القائد أحمد الجعبري لم يزل حاضرًا ولم تزل آثاه المباركة تدل عليه، رغم مرور تسعة أعوام على اغتياله.

وقال الشيخ عزام في تصريح صحفي، لمناسبة ذكرى اغتيال القائد في كتائب القسام أحمد الجعبري: "في مثل هذا اليوم قبل تسعة أعوام صعد القائد الكبير أحمد الجعبري "أبو محمد" إلى مجد جديد واختاره الله شهيدًا إليه، بعد حياة حافلة مليئة بالخير والجهاد".

وأضاف: "دخل الشهيد الجعبري السجن من أجل فلسطين ودفاعًا عن شعبها وخرج من السجن أكثر قوة وإيمانًا، وسجل مع إخوانه في كتائب القسام ورفاقه في سرايا القدس وكافة الأجنحة المقاتلة ملاحم من البطولة جعلته على رأس قائمة المطلوبين لدولة الاحتلال".

وتوجّه الشيخ عزام، بالتحية للقائد الكبير أبو محمد الجعبري في يوم ذكراه، وبالتحية لكل الشهداء، ولهذا الشعب الذي ينجب هؤلاء العظماء، والمسيرة مستمرة إن شاء الله.