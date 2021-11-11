مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات مهمة.. الاثنين القادم عطلة رسمية

رام الله /سما/

ناقش مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، ملف الاقتصاد الوطني في ضوء الارتفاع في أسعار بعض السلع بالأسواق، وكلف وزير الاقتصاد بمواصلة اجتماعاته مع التجار لحثهم على التقيد بالأسعار القديمة للسلع وعدم الزيادة عليها، مع تشديد الرقابة والتفتيش على الأسواق ومحاسبة كل من لا يتقيدون بالأسعار.

واستمع المجلس، في جلسته الأسبوعية، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، إلى رؤية وزارة الاقتصاد بشأن السياسات والبرامج والأهداف في ضوء التطورات الاقتصادية في العالم، وخاصة إزاء ضرورة توليد فرص العمل والحد من البطالة ومحاربة الفقر وتطوير القطاع الاقتصادي، عبر تعزيز القاعدة الإنتاجية بما يشكل رافعة للاقتصاد الوطني من أجل إكمال الانفكاك عن الاحتلال.

وقرر اعتبار يوم الإثنين الموافق 15/11/2021، عطلة رسمية في فلسطين لمناسبة ذكرى إعلان الاستقلال، والمصادقة على تسمية أعضاء مجلس إدارة المدرسة الوطنية للإدارة.

ووافق على أذونات شراء عقارات لعدد من الفلسطينيين غير الحاملين للهوية الفلسطينية، كما وافق على طلبات التمويل الخاصة بشركات غير ربحية.

وخصص مجلس الوزراء مبلغا ماليا بسقف 8 مليون شيقل لحالات الطوارئ في فصل الشتاء، وصادق على عدد من مشاريع البنية التحتية في عدة مناطق في المحافظات الشمالية والجنوبية.

كما وافق على الشراء المباشر لجميع اللقاحات البيطرية للعام القادم بقيمة 6 مليون شيقل، وخصص قطع أراض في محافظات الوطن لتحقيق المنفعة العامة، وصادق على عدد من المشاريع وأحال عددا من التشريعات إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها.

وقرر الإسراع في ترتيب المناطق الصناعية في الخليل ونابلس، وإنجاز النافذة الموحدة لدى وزارة الاقتصاد بالسرعة الممكنة، ومحاربة تهريب الذهب عبر الجسور والذي يضر باقتصادنا الوطني، والتنسيق مع الأردن الشقيق للطلب من إسرائيل فتح معبر جسر دامية لتعزيز التجارة بين الطرفين، وتشجيع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل للنساء لشغل الوظائف الشاغرة الماهرة بسبب الحاجة لذلك.

كما قرر الطلب من الشركات والمصانع استخدام الطاقة الشمسية على أسطحها أسوة بالمؤسسات العامة، والتوصية لسيادة الرئيس بالانضمام إلى منظمة التجارة العالمية ومنظمة العفو الدولية ومنظمة حماية حقوق الملكية، وتجريم أي تهريب من المستوطنات بأقصى العقوبات.

ودعا مجلس الوزراء جماهير شعبنا بما في ذلك الموظفون العموميون، للمشاركة في الفعاليات التي ستقام يوم الخميس الموافق 11/11/2021 لمناسبة إحياء ذكرى استشهاد الرئيس ياسر عرفات، بحيث يشارك الموظفون في المسيرة الساعة 1:00 ظهرا.