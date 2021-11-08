واللا العبري يكشف أسباب استمرار مصر في المباحثات والوساطة من أجل قطاع غزة

القدس المحتلة/سما/

قال المراسل العسكري "الاسرائيلي" لموقع واللا العبري أمير بوحبوط اليوم الاثنين 8/11/2021 ، أن مصر تبذل كل جهدها في المباحثات والوساطة من أجل قطاع غزة .

وأضاف بوخبوط ان سبب الوساطات التي تقوم بها مصر في قطاع غزة مع حماس يعود لعدة اسباب أولها أنها معنيّة بالتقرب من الولايات المتحدة من خلال علاقاتها مع "إسرائيل"، اما عن الهدف الثاني فإن إعمار قطاع غزة يشمل مكسب اقتصادي مصري.

وتابع الصحفي أن الهدف الثالث هو ان استقرار غزة مهم بالنسبة لها بالأخص بسبب علاقة الإخوان المسلمين في مصر.

وأكد بوخبوط أنه لا يوجد تغيير يُذكر في السياسات الخاصة بإسرائيل وحماس، ولذلك ليس هناك أي تقدم في المفاوضات حول صفقة الأسرى والمفقودين.