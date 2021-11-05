إعلانات “الجزيرة” القطرية على أشهر جسور العاصمة المصرية- (تغريدات)

القاهرة /سما/(الأناضول)

أفادت وسائل إعلام بمصر وقطر، السبت، بانتشار إعلانات لقناة “الجزيرة” القطرية على أشهر جسور العاصمة المصرية القاهرة، بعد نحو 8 أعوام من إغلاق مكتبها في مصر.

وقالت “صحيفة المصري” (خاصة) في عددها الصادر اليوم: “انتشرت إعلانات قناة الجزيرة القطرية (تأسست 1نوفمبر/ تشرين ثان 1996) في شوارع القاهرة”.

وأضافت: “قامت القناة القطرية بوضع إعلانات على أعلى كوبري (جسر) أكتوبر تجاه مدينة نصر، وكتبت عليه: اكتشف القالب الإخباري الجديد الآن.. الجزيرة انطلاقة تتجدد”.

الجزيرة تعود من جديد إلى القاهرة .. القناة القطرية تنشر إعلانات جديدة أعلى أكتوبرhttps://t.co/H7e2V5a3Sc pic.twitter.com/tT1Il7JmqB — المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) November 5, 2021

#قناة_الجزيرة رجعت تعمل إعلانات ليها من جديد في مصر .. المكتب الجديد سيتم افتتاحه قريبا !

الصورة من كوبري أكتوبر #القاهرة pic.twitter.com/v4MMpkv4ar — Ahmed Shalaby (@shalabya64) November 5, 2021

وفي ربط بين الحدث والعلاقات المصرية القطرية أشارت الصحيفة إلى “نشر المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي الأسبوع الماضي للقاء جمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والذي شهد تبادل ضحكات ومصافحة حارة بين الطرفين”.

فيما أفادت صحيفة “الشرق القطرية” بأن “ناشطين مصريين تداولوا إعلانات لقناة الجزيرة، في أشهر شوارع القاهرة على أعلى كوبري أكتوبر”.

ولم تعلن القناة إذا ما كان ذلك مقدمة لفتح مكتبها بالقاهرة أم لا.

إلا أنه مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، نفى ضياء رشوان، نقيب الصحافيين ورئيس هيئة الاستعلامات المصرية، تقدم قناة الجزيرة لعودة مراسليها لمصر.

وقال رشوان آنذاك: “لم تقدم طلبا رسميا لعودة مراسليها، وقناة الجزيرة القطرية لم تطلب اعتماد مراسلين لكن تقوم بتغطيات الأحداث وفق المعايير المهنية وتصريحات رسمية، ونتعامل مع مئات المراسلين المعتمدين والزائرين، ومصر لم تطرد مراسلا واحدا”.

وفي 31 يوليو/ تموز الماضي، بثت قناة الجزيرة القطرية على الهواء مباشرة من العاصمة المصرية القاهرة، للمرة الأولى منذ نحو 8 أعوام.

وخرجت مراسلة الجزيرة من مصر، شيرين أبو عاقلة، في بث مباشر عن أزمة السد الإثيوبي، قال مذيع القناة إنه من القاهرة، فيما وضعت القناة بأعلى شاشتها إشارة لهذا البث المباشر من العاصمة المصرية.

وعقب ذلك بدأ ظهور وزراء ومتحدثون رسميون مصريون في قناة “الجزيرة”.

وتزامنا مع فض أمني شهير لمعتصمين بالقاهرة، في 14 أغسطس/ آب 2013، أغلقت “الجزيرة” جميع مكاتبها إداريا بشكل كامل في مصر، وبعد نحو شهر في 3 سبتمبر/ أيلول من العام ذاته صدر قرار قضائي بغلق مكتب “الجزيرة مباشر مصر”.

وشهدت العلاقات المصرية القطرية خطوات إيجابية في طريق عودتها، بعد توقيع “بيان العلا” في يناير/ كانون الثاني الماضي بالسعودية، وأسدل الستار على أزمة بين قطر من ناحية، ومصر والسعودية والإمارات والبحرين من ناحية أخرى امتدت أكثر من 3 سنوات.

ومنذ إعلان المصالحة، أشادت القاهرة والدوحة، في أكثر من مناسبة، بتطور العلاقات بينهما، وأعلن البلدان سفيرين فوق العادة وتسلما مهامهما مؤخرا.