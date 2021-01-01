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تسجيل صوتي لشاب يثير مخاوف من غرق قارب يقل فلسطينيين (استمع)

السبت 06 نوفمبر 2021 01:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
تسجيل صوتي لشاب يثير مخاوف من غرق قارب يقل فلسطينيين (استمع)



أنقرة/سما/

أثار تسجيل صوتي لشاب فلسطيني من قطاع غزة موجه لوالدته المخاوف من غرق عدد كبير من اللاجئين في رحلة اللجوء بين تركيا واليونان.

وحسب التسجيل الصوتي فقد كان الشاب يخبر والدته بنجاته من الموت بعد مكوثه مع عدد من رفاقه في الماء لساعتين وأنه اعتقل لدى الشرطة التي لم يحدد هل كانت تركية ام يونانية.

وحسب التسجيل أيضا فقد أكد الشاب وفاة عدد من اللاجئين بينهم أحد اصدقائه من غزة طالبا من والدته اخبار ذوي الضحية.

ولم يؤكد اي مصدر رسمي حتى الان الموعد الدقيق لما جرى حيث تؤكد وزارة الخارجية الفلسطينية انها تجري اتصالاتها لمعرفة حيثيات الحادث.

#غرق فلسطينيين #تركيا #اليونان

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