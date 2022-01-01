أحمد سعدات يبعث رسالة لعائلة الدكتور سماح إدريس

غزة /سما/

بعث الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الأسير أحمد سعدات، رسالة إلى عائلة الدكتور سماح إدريس.

وقال سعدات في رسالته بعثها من سجن "ريمون"، والتي وصلت الهدف، إنّه تلّقى بحزنٍ وألمٍ بالغ خبر تدهور الحالة الصحية للعزيز الدكتور سماح، وكأن ما أصابه اصابنا جميعاً.

وأكد سعدات على أن الدكتور سماح غني عن التعريف، لافتاً إلى أنه كان يتابع من داخل السجون كتاباته ونشاطاته كأحد أهم المفكرين والمثقفين التقدميين الثوريين العرب الذين سخروا قلمهم وعملهم في خدمة فلسطين.

وأضاف: "ما يهمنا جميعاً أن يخرج من هذه الكبوة المرضية سريعاً ليعود لنا رفيقاً جذرياً منتمياً لقضايا شعبه ولأمتنا العربية وللقضايا التحررية حول العالم".

وتابع: "ما نستطيع أن نقدمه لكم في هذه المحنة أن نُعرب عن تضامننا الكامل معكم، آملين أن يخرج الرفيق العزيز سماح سريعاً من هذه المحنة ويتماثل للشفاء".