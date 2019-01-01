  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

"إن إس أو" الإسرائيلية مستاءة من قرار واشنطن إدراجها على القائمة السوداء

الخميس 04 نوفمبر 2021 01:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"إن إس أو" الإسرائيلية مستاءة من قرار واشنطن إدراجها على القائمة السوداء



القدس المحتلة/سما/

أعربت شركة "إن إس أو" الإسرائيلية عن استيائها من قرار واشنطن إدراجها على القائمة السوداء للكيانات التي "تضر بمصالح الولايات المتحدة"، معتبرة أن تقنياتها "تمنع الإرهاب والجريمة".

وقالت الشركة في بيان نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: ""تأسف NSO للقرار لأن تقنياتنا تدعم المصالح الوطنية للولايات المتحدة وكذلك سياساتها في منع الإرهاب والجريمة، وسوف نتصرف وفقا لذلك لعكس هذا القرار".


وأضافت الشركة التي تنتج برنامج التجسس الشهير "بيغاسوس" الذي أثار ضجة أخيرا، بأنها تتطلع إلى تقديم معلومات "من شأنها أن توضح أن لدينا أكثر ممارسات حقوق الإنسان صرامة وبرامج لتعزيز حقوق الإنسان القائمة على القيم الأمريكية التي نتعامل معها بعمق - والتي أدت بنا بالفعل إلى إنهاء التعامل مع الوكالات الحكومية التي أساءت استخدام منتجاتنا".

وفي وقت سابق اليوم، أدرجت وزارة التجارة الأمريكية شركتين إسرائيليتين في القائمة السوداء لتعارض أنشطتهما مع مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة.

وبحسب قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، فإن الشركتين هما "NSO Group" و"Candiru"، اللتين تبيعان برامج التجسس السيبراني، وأحدثت إحداهما ضجة عالمية أخيرا.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية إنه تمت إضافة الشركتين إلى القائمة بناء على أدلة بأنهما طورتا برامج تجسس ساعدت الحكومات الأجنبية على تعقب المسؤولين الحكوميين والصحفيين ورجال الأعمال والنشطاء والعاملين في السفارات والأكاديميين.

وقبل نحو شهرين، ذكرت وسائل إعلام فرنسية أن الهواتف المحمولة لخمسة وزراء تعرضت للاختراق من قبل برنامج التجسس "بيغاسوس" التابع لشركة NSO بين عامي 2019 و2020.

جاء ذلك بعدما كشف تقرير استقصائي شاركت فيه العديد من وسائل الإعلام الكبرى أن البرنامج الإسرائيلي استخدم في التجسس على الهواتف الشخصية للآلاف بينهم قادة في دول العالم، حيث تم اختراق نحو 50 ألف هاتف شخصي من بينها هواتف صحفيين وسياسيين ورؤساء وملوك حول العالم.

#الشركة الاسرائيلية ان اس او #واشنطن #الولايات المتحدة الأمريكية

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: رسالة شديدة اللهجة من المقاومة للاحتلال بشأن الأسرى ..وهذا ما وعدت به القاهرة

التنمية الاجتماعية تكشف آخر مستجدات صرف شيكات الشؤون والمنحة القطرية

الشيكل يلتهم الدولار واليورو.. فوائد وأضرار

اسعار العملات مقابل الشيكل

الوزير تُعلن موعد صرف رواتب أسر الشهداء والجرحى والأسرى

السوق المالي الإسرائيلي يشهد ارتفاعًا في سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

صحيفة سعودية تتحدث عن تسجيلات "تورط" وزير الخارجية اللبناني والأخير يرد

الأخبار الرئيسية

"كان" العبرية تكشف مطالب حماس الجديدة من إسرائيل ..

القواسمي

عضو كنيست يهودي يوجه مذكرة عاجلة لغانتس: القواسمي بين الحياة الموت.. فلتطلق سراحه فورا.. كفى!

Izzeldin-Abuelaish-1-e1478120359261

أعضاء كنيست يطالبون بينيت بمقابلة طبيب فلسطيني فقد بناته بجريمة إسرائيلية في غزة

هنية

هنية: إلغاء الانتخابات مأزق وطني حقيقي أعادنا للمربع الأول.. و5 عناصر مهمة لبناء المشروع الوطني

اشتيه

صحيفة إسرائيلية: اشتية وبينيت في غلاسكو.. احتلال يلوث أم “غاز دفيئة”؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية