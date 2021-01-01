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هل تريد حذف نفسك من الإنترنت؟ 6 طرق لإزالة المعلومات الشخصية

الثلاثاء 02 نوفمبر 2021 12:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هل تريد حذف نفسك من الإنترنت؟ 6 طرق لإزالة المعلومات الشخصية



وكالات/سما/

اذا كنت تقرأ هذا، فمن المحتمل جدًا أن تكون معلوماتك الشخصية متاحة للعامة. ونعني بكلمة "العامة" الجميع في كل مكان. لذا، كيف يمكن أن يؤدي حذف نفسك من الإنترنت إلى منع الشركات من الحصول على معلوماتك؟

إجابة قصيرة، ينشرها موقع "CNET" التكنلوجي تقول: لا يمكن. لسوء الحظ، لا يمكنك أبدًا إزالة نفسك تمامًا من الإنترنت، ولكن هناك طرقًا لتقليل بصمتك الرقمية، مما يضعف فرص وصول بياناتك الشخصية إلى هناك.

ومع ذلك، كن حذرًا: قد تؤثر إزالة معلوماتك من الإنترنت، كما هو موجود في الطرق الست أدناه، سلبًا على قدرتك على التواصل مع أصحاب العمل المحتملين.

1. حذف أو إلغاء تنشيط حسابات التسوق والوسائط الاجتماعية وخدمة الويب

2. أبعد نفسك عن مواقع جمع البيانات

3. إزالة المعلومات الخاصة بك مباشرة من المواقع

4. إزالة المعلومات الشخصية من المواقع

5. إزالة نتائج البحث القديمة

6. وأخيرًا، فإن الخطوة الأخيرة التي تريد اتخاذها هي إزالة حسابات البريد الإلكتروني الخاصة بك

تذكر أن تتحلى بالصبر عند إجراء هذه العملية، ولا تتوقع إكمالها في يوم واحد. فقد تضطر أيضًا إلى قبول وجود بعض الأشياء التي لن تتمكن من حذفها نهائيًا من الإنترنت.

#الانترنت #مواقع التواصل الاجتماعي

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