صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لشهر أكتوبر

لندن/سما/

حصد اللاعب المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول، جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لشهر أكتوبر/تشرين الأول، إضافة إلى التواجد في قائمة التشكيل المثالي لشهر أكتوبر أيضاً، بعدما اختاره موقع «هوسكورد» كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لشهر أكتوبر، بعد حصوله على أعلى تقييم ب 8.94.

وتفوق صلاح على أقرب منافسيه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي توج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لشهر سبتمبر/أيلول الماضي، كذلك لم يكن لنجم مانشستر يونايتد مكان ضمن التشكيل المثالي لشهر أكتوبر.

وقاد صلاح ليفربول للفوز على مانشستر يونايتد بخماسية نظيفة في الجولة التاسعة وسجل ثلاثة أهداف، فيما غاب النجم البرتغالي رونالدو عن التسجيل في هذه المباراة وتعرض لانتقادات شديدة.

وذكر موقع «هوسكورد»، أن محمد صلاح حصل على لقب أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي لشهر أكتوبر بعد نجاحه في تسجيل 5 أهداف منهم 3 أهداف في مانشستر يونايتد، وساهم صلاح بشكل مباشر في تسجيل هدف في كل ظهور بالدوري في أكتوبر، وسدد 17 كرة على المرمى، وصنع 8 فرص محققة للتسجيل، وقيامه ب11 مراوغة ناجحة».

وجاء تشكيل «هوسكورد» لشهر أكتوبر كالتالي:

في حراسة المرمى: إيرون رامسديل (أرسنال)

خط الدفاع: ريس جيمس – تريفو شالوباه – تياجو سيلفا – بين تشيلويل (تشيلسي)

خط الوسط: ديكلان رايس (وست هام) – ماتيو كوفاسيتش (تشيلسي) – يوري تيليمانس (ليستر سيتي)

خط الهجوم: محمد صلاح (ليفربول) – إيميل سميث رو (أرسنال) – روبرتو فيرمينو (ليفربول)