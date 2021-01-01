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كيف علق المصريون على تكلفة عشاء نجيب ساويرس؟

الأحد 31 أكتوبر 2021 08:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كيف علق المصريون على تكلفة عشاء نجيب ساويرس؟



القاهرة / وكالات /

أثارت تصريحات رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس عن تكلفة العشاء الخاص به ردود فعل واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

وقال نجيب ساويرس في مقابلة تلفزيونية: "مش بصرف كتير في اليوم، لأني بتغدى عند والدتي وبفطر عند والدتي، ولو خرجت في العشا بدفع 3000 أو 4000 جنيه، دلوقتي الأرقام ضربت خالص، كنا زمان بنخرج في الخروجة بـ100 جنيه و50 جنيه و30 جنيه، دلوقتي الأصفار كترت".

وعن قيمة أول مصروف حصل عليه في حياته في المدرسة، قال: "أبويا كان بيديني 2 جنيه في الشهر، وكل اللي معايا في الفصل كانوا بياخدوا 10 جنيه، بس هو كان بيدينا 2 جنيه عشان يعلمنا نبقى ناشفين، وطلع صح، لكن أولادي مش فاكر الحقيقة ومراتي هي اللي كانت بتديهم المصروف، وكانت إيديها أنشف مني لأني كنت هبوظهم الصراحة".

وفي رده على سؤال عن أكثر الطلبات التي يطلبها منه الناس قال رجل الأعمال المصري: "أكتر الطلبات توظيف، وفيه ناس بتبقى عيانة مش قادرة تدفع مصاريف المرض بتاعها، الحكاية دي كتيرة مؤخرا تحديدا مرض السرطان، وطلبات التشغيل والمرض والسفر وفيه ناس عندها مشاكل بتستعين بيا عشان أصلح الحال".

وفي ما يتعلق بكيفية شراء ملابسه، قال: "بشوف سعر اللبس قبل ما أقيسه عشان أوفر وقتي لو غالية، لكن أولادي مامتهم ماسكة عليهم أوي مبيشتروش حاجة ماركة، أنا بحاول أبوظهم وهي بتمنعني، وبركة ربنا إن الأم خافت يبوظوا فشدت جامد وجابت نتيجة كويسة".

وتابع رجل الأعمال أن زوجته ربّت أبناءه بشدة، وكانت تخشى من فشلهم حال إسرافهم ببذخ واعتمادهم على أموال والدهم، معقبًا: "إحنا كمان متربيناش كده، وأنا كنت باخد أقل مصروف في المدرسة".

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