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بعد أداء اليمين القانونية.. من هو الدكتور فايز ابو عيطة سفير دولة فلسطين لدى الجزائر؟

الخميس 28 أكتوبر 2021 07:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد أداء اليمين القانونية.. من هو الدكتور فايز ابو عيطة سفير دولة فلسطين لدى الجزائر؟



رام الله / سما /

أدى فايز أبو عيطة اليمين القانونية أمام رئيس دولة فلسطين محمود عباس، سفيرا لدولة فلسطين لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة.

وحضر مراسم أداء اليمين التي جرت في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، مساء اليوم الخميس، مستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي، والمستشار القانوني للرئيس علي مهنا.

من هو الدكتور فايز ابو عيطة سفير دولة فلسطين لدى الجزائر في سطور:

 د. فايز أبو عيطة أسير محرر من مواليد مخيم جباليا عام 1967 حاصل على درجة الدكتوراه في القانون الدستوري والنظم السياسية من جامعة المنصورة ونائب امين سر المجلس الثوري لحركة فتح ، وعضو في المجلس الوطني لمنظمة التحرير.

-عمل قائما بأعمال وزير الإعلام ووكيلا للوزارة 2018م.
-عمل وكيل ومستشار إعلامي في ديوان الرئاسة 2019م.
- شغل منصب رئيس بلدية لمدينة بيت لاهيا 2004.
-محاضر جامعي في جامعة الاستقلال والقدس المفتوحة وفلسطين 2009-2018.
- شغل منصب مدير عام الشؤون القانونية بوزارة الأسرى 2000.
- أسير محرر لمدة "8" سنوات متواصلة 1984-1992.
-عضو لجنة إقليم حركة فتح شمال غزة "منتخب" لدورتين متتاليتين 1995-2004.
-المتحدث الرسمي باسم حركة فتح 2009م.
-تم انتخابه عضوا في المجلس الثوري لحركة فتح في المؤتمر السابع 2016م.
-تم انتخابه نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح 2017م.
- نائب المفوض العام لمفوضية العلاقات الوطنية لحركة فتح 2017م.  
-عضو في المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية 2018م.

#فايز ابو عيطة #حركة فتح #الرئيس عباس #السفارة الفلسطينية #الجزائر

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