المالية: إعلان بخصوص تسديد رسوم طلاب الجامعة الإسلامية من المستحقات

غزة /سما/

أعلنت وزارة المالية، يوم الثلاثاء، عن بدء التسجيل لتسديد جزء من رسوم الفصل الأول من العام الدراسي 2021/2022 من مستحقات الموظفين لذويهم من طلاب الجامعة الإسلامية.

وأفادت المالية في تصريح صحفي بأنه يمكن التسجيل من خلال موقع الوزارة الالكتروني اعتباراً من يوم الخميس الموافق 28/10/2021 وحتى نهاية يوم الثلاثاء الموافق 30/11/2021.

ووفق الوزارة، يستفيد من التسجيل (الموظف نفسه– الاب- الام- ابن- ابنة- زوج- زوجة) على النحو التالي:

- طلبة البكالوريوس والدراسات العليا المسجلين للفصل الحالي بنسبة 25% من رسوم تسجيل الفصل.

- طلبة الدكتوراه المشترك بنسبة 12,5% من رسوم تسجيل الفصل

- يمكن استفادة طلبة الدراسات العليا (الماجستير- الدكتوراه) من رسوم الرسالة، بشرط تسجيلها خلال الفصل الدراسي الحالي.

وذلك بالدخول على موقع وزارة المالية www.mof.gov.ps ومن ثم الدخول إلى (الخدمات الالكترونية_ خدمات الموظفين _ تسديد رسوم جامعية).أو بالضغط مباشرة على أيقونة تسديد رسوم جامعية.