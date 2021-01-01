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مصرع طفل 4 سنوات بحادث دعس في يطا

الإثنين 25 أكتوبر 2021 09:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع طفل 4 سنوات بحادث دعس في يطا



الخليل /سما/

لقي مساء اليوم الاثنين، طفل يبلغ من العمر 4 سنوات مصرعه إثر تعرضه لحادث دعس في مدينة يطا جنوب الخليل.

وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بأن الطفل قد تعرض للدعس أثناء عبوره الطريق وسط مدينة يطا من قبل مركبة غير قانونية الأمر الذي أدى في حينه لإصابة الطفل بجراح خطيرة نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج لكنه فارق الحياة متأثرا بجراحه الخطيرة.

وأضاف ارزيقات بأنه قد تم إبلاغ النيابة العامة وإلقاء القبض على سائق المركبة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على أسبابه.

#وفاة طفل #حادث دعس #الخليل

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