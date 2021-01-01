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سلطات الاحتلال تجبر مقدسيا على هدم منزله ذاتيا

الإثنين 25 أكتوبر 2021 09:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
سلطات الاحتلال تجبر مقدسيا على هدم منزله ذاتيا



القدس المحتلة /سما/

أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، المواطن إسماعيل عرامين من حي وادي الجوز شمال القدس المحتلة على هدم منزله بشكل ذاتي، تفاديًا للغرامات الباهظة التي سيدفعها في حال قيام قوات الاحتلال بهدمه بحجة البناء دون ترخيص وفقا للوكالة الرسمية.

ومنذ بداية العام الجاري شهدت المنطقة تصاعدًا في عمليات هدم المنازل الفلسطينية بدعوى البناء من دون ترخيص، يترافق ذلك مع زيادة مخاطر إخلاء مئات الفلسطينيين قسريًا من منازل يقيمون فيها منذ عقود طويلة في الشيخ جراح وسلوان لصالح مستوطنين إسرائيليين، وفقًا لتقرير صدر عن وزارة شؤون القدس.

وتواصل بلدية الاحتلال استهداف منازل المقدسيين ومنشآتهم، ولا تسمح لهم بالبناء أو التوسعة بدعوى عدم حصولهم على تراخيص منها، مع العلم أنها لا تُعطيهم إياها بسهولة، كما أنهم يضطرون لدفع مئات آلاف الشواقل للحصول عليها.

وبعد أن يبني المقدسي منزله، تلاحقه بلدية الاحتلال من خلال فرض مخالفات على البناء، أو إجباره على الهدم ذاتيًا، أو تنفذ الهدم بآلياتها مقابل غرامة مالية باهظة تفرضها عليه.

#سلطات الاحتلال

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