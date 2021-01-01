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غوفرين: نتمنى رفع تمثيلية المغرب لدى إسرائيل من رئيس مكتب لسفير

الإثنين 25 أكتوبر 2021 09:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
غوفرين: نتمنى رفع تمثيلية المغرب لدى إسرائيل من رئيس مكتب لسفير



القدس المحتلة /سما/

قال رئيس المكتب الإسرائيلي لدى الرباط، ديفيد غوفرين، اليوم الاثنين، إن إسرائيل تدعم مفاوضات مباشرة بين الأطراف المعنية بقضية الصحراء من أجل إيجاد "حل سلمي"، متمنيًا رفع تمثيلية المغرب لدى إسرائيل من رئيس مكتب إلى سفير.
 
وقال غوفرين، لوكالة الأنباء الإسبانية "إيفي"، وأوردها موقع إسرائيل 24، إن "العلاقات الإسرائيلية المغربية لها جذورها التاريخية.
 
وذكر أن "الجهود بين البلدين تسير في طريق تعزيزها"، وذلك ضمن رد على سؤال حول "علاقة تعزيز العلاقات بضرورة الاعتراف الأمريكي بالسيادة المغربية على الصحراء".
 
واعتبر ديفيد غوفرين أن أهم مشروع بين المغرب وإسرائيل كان إعطاء انطلاقة الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين، والاتفاق الذي جمع شركة إسرائيلية بالمكتب الشريف للفوسفاط.

#ديفيد غوفرين #المغرب #اسرائيل

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