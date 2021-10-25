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في أول لقاء فلسطيني إماراتي.. ماجد فرج يستقبل حاكم دبي محمد بن راشد

الإثنين 25 أكتوبر 2021 09:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
في أول لقاء فلسطيني إماراتي.. ماجد فرج يستقبل حاكم دبي محمد بن راشد



ابو ظبي/سما/ وام

استقبل رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية ماجد فرج، مساء يوم الإثنين، حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم في جناح فلسطين بإكسبو 2020 دبي.

وقال محمد بن راشد في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر: "تشرفت اليوم بزيارة جناح فلسطين في إكسبو دبي، حيث حضرت الثقافة الفلسطينية، وحضر التاريخ الفلسطيني، وحضرت الأراضي المقدسة في فلسطين".

وأضاف: "عندما تحضر فلسطين يحضر الجمال، وتتجلى الحضارة، ويكتب التاريخ حضورها".

وأفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام" بأن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي التقى ماجد فرج المبعوث الخاص لرئيس السلطة الفلسطينية على هامش زيارته لجناح فلسطين المقام في منطقة "الفرص".

وذكرت "وام"، أن محمد بن راشد آل مكتوم تعرف على ما يضمه الجناح من معروضات تعكس أصالة ثقافة وفلسطين تاريخها العريق، وما تتميز به من صناعات تراثية وحديثة إلى جانب الأنشطة السياحية المزدهرة وما توفره من فرص استثمارية واعدة.

ورافق حاكم دبي في زيارته لأجنحة عدة دول اليوم، منها فلسطين وجمهورية المالديف وجمهورية مصر العربية وسويسرا، الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الإمارات، رئيس اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي، والشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة للتعاون الدولي المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي.

#محمد بن راشد #الامارات #معرض إكسبو 2020 #إكسبو 2020 #السلطة الفلسطينية #ماجد فرج

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