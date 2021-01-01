قناة عبرية: السلطة اعتقلت اثنين من عناصرها انضموا إلى الجهاد وخططوا لهجمات ضد الاحتلال

القدس المحتلة/سما/

زعمت القناة 12 العبرية، أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية، اعتقلت خلية كانت تخطط لتنفيذ عمليات مقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية أو في "إسرائيل"

وقالت القناة "تم اعتقال الخلية خلال الأسبوعين الماضيين، حيث اعتقلت قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية اثنين من أعضائها وتحتجزهم في سجن أريحا ، وآخر كان معتقل في سجون الاحتلال.

وأضافت "أن حركة الجهاد الإسلامي هي التي قامت بتنظيم هؤلاء بتوجيهات من غزة ومن هناك كان التمويل، حيث قاموا بشراء أسلحة بهدف تنفيذ عمليات ضد الاحتلال في الضفة الغربية أو في “إسرائيل”.



وبحسب القناة المعتقلون هم: الأسير المحرر عزت الأقطش الذي ينتمي لحركة الجهاد، وجاسر دويكات عضو في حركة فتح وقريبه أحد المتحدثين باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية ووالده ضابط كبير في السلطة الفلسطينية ، وأمجد أبو سكر نقيب في “الأمن الوطني” الفلسطيني .