انتهاء إضراب أسرى الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال

القدس المحتلة/سما/

أعلن مكتب إعلام الأسرى، مساء اليوم الخميس، عن انتهاء الإضراب الذي خاضه أسرى حركة الجهاد الإسلامي، واستمر تسعة أيام على التوالي.

وأضاف المكتب في بيان صدر عنه أن " الحركة الأسيرة تعلن انتهاء إضراب أسرى حركة الجهاد الذي خاضوه ضمن البرنامج الوطني المتفق عليه، لمواجهة إجراءات إدارة السجون القمعية".

وخاض 250 أسيراً من أسرى "الجهاد الإسلامي" في سجون الاحتلال، إضرابًا عن الطعام، وسط استعدادات لخطوات تصعيدية جديدة بمواجهة الإجراءات المضاعفة بحقَّ المعتقَلين، وذلك منذ محاولة 6 أسرى التحرّر من سجون جلبوع مطلع الشهر الماضي.

وجاءت خطوة الإضراب عن الطعام، بدعم من كافة الفصائل، التي واصلت على مدار الفترة الماضية حواراتها وبرنامجها النضالي في محاولة لوقف الهجمة التي تشنها إدارة سجون الاحتلال، حيث سينضمون للإضراب تباعاً. يُشار إلى أنّ إدارة سجون الاحتلال ومنذ السادس من أيلول/ سبتمبر الماضي، وهو تاريخ عملية "نفق الحرّيّة"، شرعت بفرض جملة من الإجراءات التنكيلية، وسياسات التضييق المضاعفة على الأسرى، واستهدفت أسرى الجهاد الإسلامي من خلال نقلهم وعزلهم واحتجازهم في زنازين لا تتوفر فيها أدنى شروط الحياة الآدمية، عدا عن نقل مجموعة من القيادات إلى التحقيق.